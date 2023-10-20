Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов. І уточнив, що на сьогодні у класах, облаштованих в метро, навчаються 1187 учнів.

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У метрошколі Харкова збільшилась кількість класів

Очільник міста зауважив, що кількість класів збільшили на 21%.

Є ще охочі. Ми розпочинали, коли у нас було 60 класів, зараз ми маємо 65 класів,

– уточнив Терехов.

І додав, що у метро розпочнуть облаштування ще 2 – 3 класів на станції "Академіка Павлова": Будівельні роботи стартують незабаром.

Мер Харкова також розповів про недолік навчання у метро. Це протяги. Тож у класах планують утеплити проходи дверей.

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Зауважимо, учні у цій школі навчаються на глибині 3 метрів і у 2 зміни.

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