"Поновити очне навчання": Лісовий розповів, як в Україні долатимуть освітні втрати

Через повномасштабну війну в Україні гостро постало питання освітніх втрат, адже чимало дітей виїхало за кордон. До них додають ще й прогалини у знаннях учнів, які виникли через ковідну пандемію та ту ж війну.

Однак освітні втрати у межах нашої держави є дуже нерівномірними. Хтось з учнів повноцінно вчився попри все, а хтось не зміг вчитися зовсім.

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Як в Україні долатимуть освітні втрати

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що для початку варто встановити правильні терміни та визначити методи вимірювання. Це можуть бути різні моніторинги, дослідження та інструменти для оцінювання на місцях.

Шляхи надолуження освітніх втрат та розривів, за словами очільника МОН, можуть бути різними. Наприклад:

перегляд та адаптація освітніх програм;

розроблення експрес-курсів;

створення додаткового цифрового контенту й розвиток Всеукраїнської школи онлайн;

тьюторинг і адаптація освітнього процесу.

Утім найважливіше, що ми повинні зробити, – поновити повноцінне очне навчання там, де це можливо. І тут знову повертаємося до питання безпеки і довіри – батьків до закладів освіти, дитини до вчителя, вчителя до держави,

– наголосив міністр.

Також, за його словами, дуже важливою є психологічна підтримка учнів, вчителів і батьків.

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