"Оцінки не зараховують": з якими проблемами стикаються українські школярі за кордоном
Джерело:Главком
Українські школи поки не зараховують оцінки, які учні отримали в закордонних школах. При цьому наша держава ще не має системного підходу щодо підтримки наших школярів за кордоном.
Також Україна не має системного плану дій щодо школярів, які повертаються з-за кордону в Україну. Про це заявив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.
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З якими проблемами стикаються українські школярі за кордоном
Сергій Горбачов нагадав, що українські діти, які перебувають за кордоном, зобов'язані ходити у місцеві школи. В іншому разі їхні батьки платитимуть штраф. Аби не кидати навчання в українському закладі освіти, діти паралельно вчаться у рідних школах на сімейній формі навчання чи екстернаті.
Також освітній омбудсмен уточнив, що більшість дітей з України не володіє мовою країни перебування настільки, щоби навчатися у класах, які відповідають віку цих дітей.
До того ж Горбачов розповів, що в Україні досі не розробили механізм зарахування нашими школами оцінок, які учні отримали у закордонних навчальних закладах.
Кожна школа вирішує на свій лад. З цим є великі проблеми. Не визнають навіть фізкультуру та малювання. А як довчити цих дітей, які перебували за кордоном?
– заявив освітній омбудсмен.
І додав, що зараз є кілька громадських проєктів, які допомагають таким дітям. Зокрема, проєкти, які передбачають безоплатні онлайн-заняття з урахуванням шкільної програми. Таким чином учні 5 – 11 класів, які перебувають за кордоном, можуть зберігати зв'язок з Україною та нашою системою освіти.
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Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко раніше в ефірі національного телемарафону розповів, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.