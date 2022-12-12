Діти загиблих українських воїнів зможуть вчитися у престижній школі у Канаді

Діти загиблих українських захисників та захисниць зможуть поїхати на навчання у Канаду. Здобувати освіту вони мають можливість у престижній школі.

Так, команда Міжнародної школи Брукс Вестшор за підтримки Мінветеранів України оголошує конкурс для учнів 9 класів. Тобто взяти участь у навчальній програмі зможуть учні 2008 року народження.

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Діти загиблих воїнів зможуть вчитися у Канаді

За результатами відбору 10 фіналістів зарахують до 9 класу школи Брукс Вестшор. Навчання відбуватиметься безкоштовно. Учнів при цьому забезпечуватимуть усім необхідним для навчання та проживання у Канаді протягом 4 років. Тобто до завершення навчання в 12 класі.

Ключові критерії відбору такі:

академічна успішність;

належний (базовий) рівень володіння англійською мовою;

вмотивованість та емоційна зрілість, які необхідні для тривалого навчання за кордоном.

Конкурсний відбір відбуватиметься у 3 етапи:

Написання есе українською мовою (обсягом близько 500 слів)

Кандидати мають написати про свої інтереси та очікування від освіти в Канаді. Діти можуть вказати улюблені види спорту та мистецької діяльності. Також – ініціативи, які вони могли б продовжити під час перебування у країні.

До есе необхідно додати інформацію щодо оцінок успішності навчання у школі та інформацію про рівень володіння англійською мовою. А також про місце проживання та контакти рідних.

Надіслати роботу необхідно до 22 грудня (включно) на електронну пошту vidbir.canada@gmail.com.

У разі успішного проходження першого етапу координатори проєкту сконтактуються із кандидатами та повідомлять про дату і час проведення 2 та 3 етапів.

Онлайн тестування з математики (українською мовою);

Інтерактивне тестування з англійської мови.

Тестування відбуватиметься за підтримки Українського центру оцінювання якості знань.

За результатами останнього етапу конкурсу фіналісти та їх рідні зможуть додатково познайомитись онлайн зі своїми майбутніми вчителями у Канаді та обговорити всі нагальні питання щодо поїздки та навчань.

Фіналісти мають прибути до Канади наприкінці зими 2023 року.

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