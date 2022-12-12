Діти загиблих українських воїнів зможуть вчитися у престижній школі у Канаді
Джерело:Мінветеранів
Діти загиблих українських захисників та захисниць зможуть поїхати на навчання у Канаду. Здобувати освіту вони мають можливість у престижній школі.
Так, команда Міжнародної школи Брукс Вестшор за підтримки Мінветеранів України оголошує конкурс для учнів 9 класів. Тобто взяти участь у навчальній програмі зможуть учні 2008 року народження.
Читайте Як діяти і куди звертатися батькам, якщо не можуть влаштувати дитину у школу за кордоном
Діти загиблих воїнів зможуть вчитися у Канаді
За результатами відбору 10 фіналістів зарахують до 9 класу школи Брукс Вестшор. Навчання відбуватиметься безкоштовно. Учнів при цьому забезпечуватимуть усім необхідним для навчання та проживання у Канаді протягом 4 років. Тобто до завершення навчання в 12 класі.
Ключові критерії відбору такі:
- академічна успішність;
- належний (базовий) рівень володіння англійською мовою;
- вмотивованість та емоційна зрілість, які необхідні для тривалого навчання за кордоном.
Конкурсний відбір відбуватиметься у 3 етапи:
- Написання есе українською мовою (обсягом близько 500 слів)
Кандидати мають написати про свої інтереси та очікування від освіти в Канаді. Діти можуть вказати улюблені види спорту та мистецької діяльності. Також – ініціативи, які вони могли б продовжити під час перебування у країні.
До есе необхідно додати інформацію щодо оцінок успішності навчання у школі та інформацію про рівень володіння англійською мовою. А також про місце проживання та контакти рідних.
Надіслати роботу необхідно до 22 грудня (включно) на електронну пошту vidbir.canada@gmail.com.
У разі успішного проходження першого етапу координатори проєкту сконтактуються із кандидатами та повідомлять про дату і час проведення 2 та 3 етапів.
- Онлайн тестування з математики (українською мовою);
- Інтерактивне тестування з англійської мови.
Тестування відбуватиметься за підтримки Українського центру оцінювання якості знань.
За результатами останнього етапу конкурсу фіналісти та їх рідні зможуть додатково познайомитись онлайн зі своїми майбутніми вчителями у Канаді та обговорити всі нагальні питання щодо поїздки та навчань.
Фіналісти мають прибути до Канади наприкінці зими 2023 року.
До теми Школярі зі США зробили зворушливий подарунок воїнам ЗСУ
Що це за школа у Канаді
Брукс Вестшор – це невелика приватна школа, розташована у місті Вікторія, що на острові Ванкувер у канадській провінції Британська Колумбія.
Школа працює за системою Міжнародного Бакалаврату – інтенсивної навчальної програми, націленої на підготовку студентів до навчання в університетах світу.
Сьогодні у Брукс Вестшор навчається 210 дітей. Майже половина з них приїхали з усього світу та проживають у сучасному гуртожитку на території кампусу.
Діти їдуть на навчання без супроводу батьків або опікунів.