Коли школярі Києва підуть на зимові канікули і скільки відпочиватимуть: назвали дати
Джерело:Віталій Кличко
Через повномасштабну війну частина українських школярів не пішла на осінні канікули. Вони відпочиватимуть довше взимку.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зимові канікули у школах столиці України розпочнуться за графіком. При цьому назвав дату.
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Коли школярі Києва підуть на зимові канікули
Так, зимові канікули у столичних школах, за словами Кличка, розпочнуться 26 грудня 2022 року. При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року
У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку,
– уточнив мер Києва.
У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.
Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.
Як раніше вчилися учні на Київщині
- З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області отримали змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах.
- Діти могли знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбувалося лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.
- 99% шкіл області осінні канікули перенесли на зиму.
- До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.
- Осінні канікули для школярів Києва почалися 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
- З 1 та 2 листопада школи Київщини працювали дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київщини через загрозу російських обстрілів. Дитсадки до 2 листопада працювали у режимі чергових груп.
- 3 листопада школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновили навчання в очному та змішаному форматах.
- До слова, навчання триває у понад 550 школах області. Дистанційно працює понад 180 закладів, очно та за змішаною формою – понад 370.