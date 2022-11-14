Коли школярі Києва підуть на зимові канікули і скільки відпочиватимуть: назвали дати

Через повномасштабну війну частина українських школярів не пішла на осінні канікули. Вони відпочиватимуть довше взимку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зимові канікули у школах столиці України розпочнуться за графіком. При цьому назвав дату.

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Коли школярі Києва підуть на зимові канікули

Так, зимові канікули у столичних школах, за словами Кличка, розпочнуться 26 грудня 2022 року. При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року

У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку,

– уточнив мер Києва.

У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.

Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.

Як раніше вчилися учні на Київщині

З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області отримали змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах.

Діти могли знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбувалося лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.

99% шкіл області осінні канікули перенесли на зиму.

До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.

Осінні канікули для школярів Києва почалися 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

З 1 та 2 листопада школи Київщини працювали дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київщини через загрозу російських обстрілів. Дитсадки до 2 листопада працювали у режимі чергових груп.

3 листопада школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновили навчання в очному та змішаному форматах.

До слова, навчання триває у понад 550 школах області. Дистанційно працює понад 180 закладів, очно та за змішаною формою – понад 370.

З 7 жовтня у Києві розпочали опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків.