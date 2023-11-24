Школи у Києві можуть змінити формат роботи
Джерело:КМДА
Школам Києва 27 листопада рекомендують змінити формат роботи. У цей день влада радить організувати роботу у змішаному форматі.
Усе через несприятливі погодні умови. 27 листопада у столиці прогнозують снігопад.
Дивіться також Якісна освіта в умовах сьогодення: які труднощі постають перед школами та як їх уникнути
У школах Києва можуть змінити формат навчання
Для учнів, які перебуватимуть у школах, забезпечать очне навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома, – дистанційне.
Рішення ухвалили під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, школи у Києві 27 листопада працюватимуть офлайн. Чи відправляти дитину до навчального закладу, чи залишити вдома навчатися дистанційно, вирішуватимуть батьки.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
️Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.
Дивіться також Коли будуть зимові канікули у школах Києва
Коли зимові канікули у школах Києва 2023 – 2024
- У школах столиці у межах цього навчального року будуть зимові канікули.
- Вони триватимуть два тижні.
- На відпочинок від навчання учні підуть 23 грудня 2023 року і не вчитимуться до 7 січня 2024 року включно.
- Першокласники при цьому відпочиватимуть ще додатково протягом 19 – 25 лютого 2024 року.