Школи у Києві можуть змінити формат роботи

24 листопада 2023, 16:46
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Джерело:

КМДА

Школам Києва 27 листопада рекомендують змінити формат роботи. У цей день влада радить організувати роботу у змішаному форматі.

Усе через несприятливі погодні умови. 27 листопада у столиці прогнозують снігопад.

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У школах Києва можуть змінити формат навчання

Для учнів, які перебуватимуть у школах, забезпечать очне навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома, – дистанційне. 

Рішення ухвалили під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Т‍ак, школи у Києві 27 листопада працюватимуть офлайн. Чи відправляти дитину до навчального закладу, чи залишити вдома навчатися дистанційно, вирішуватимуть батьки.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

️Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

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Коли зимові канікули у школах Києва 2023 – 2024

  • У школах столиці у межах цього навчального року будуть зимові канікули.
  • Вони триватимуть два тижні.
  • На відпочинок від навчання учні підуть 23 грудня 2023 року і не вчитимуться до 7 січня 2024 року включно. 
  • Першокласники при цьому відпочиватимуть ще додатково протягом 19 – 25 лютого 2024 року.
Автор: Марія Волошин