Загроза ударів: як вчитимуться учні та студенти на Київщині цього тижня
Джерело:Київська ОВА
Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами. Через ворожі ракети та дрони змінюють процес навчання дітей та студентів у нашій державі.
Так, діти у багатьох регіонах України змушені вчитися онлайн. Усе залежить від безпекової ситуації у конкретній області.
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Як вчитимуться учні на Київщині
Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно.
Онлайн вчитимуться учні:
- садочків;
- шкіл;
- училищ;
- коледжів.
Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
Чи підуть школярі Київщини на канікули
Осінні канікули для київських школярів триватимуть з 31 жовтня до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Причин для їх перенесення наразі немає.
Педагогічні ради також вирішили, що 99% шкіл області осінні канікули перенесуть на зиму, інформує Київська ОВА.
Про інші зміни у навчанні чиновники обіцяють інформувати додатково.
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Чи готові заклади освіти області до зими
Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.
Скільки закладів освіти України готові до зими
До опалювального сезону загалом у країні готові:
- коледжі та виші – на 78%;
- училища – на 88%;
- школи – на 92%;
- дитсадки – на 92%.
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