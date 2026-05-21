Лідер за заявами: які спеціальності у Львівській політехніці найчастіше обирають абітурієнти

Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська розповіла, які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників у виш. Уподобання абітурієнтів не надто змінюються з року в рік.

Про це Шаховська розказала в інтерв'ю РБК-Україна. І назвала ці спеціальності.

Дивіться також Ректор Львівської політехніки розповіла про виїзд студентів за кордон і конкуренцію між вишами

Які спеціальності найчастіше обирають вступники Львівської політехніки?

Ректорка львівського вишу каже, що серед найпопулярніших спеціальностей традиційно такі:

"Менеджмент";

"Психологія";

"Кібербезпека";

"Комп'ютерні науки".

За словами Шаховської, зацікавленість до цих освітніх напрямів росте. При цьому туди вступають абітурієнти з високими прохідними балами. Це свідчить про їхню вмотивованість навчатися саме на цих спеціальностях.

Водночас технічні спеціальності загалом мають менший попит. Хоча є позитивна динаміка, зокрема на будівництві, транспортних технологіях,

– зазначила вона.

Зверніть увагу! Ректорка Львівської політехніки також розповіла, що в час великої війни географія студентства у ЗВО змінилася.

Чи є виш лідером за кількістю поданих заяв?

Торік львівський виш став лідером рейтингу серед українських ЗВО за кількістю поданих заяв від абітурієнтів. На перший курс навчання на бакалавраті надійшло понад 45 тисяч від 17 тисяч вступників. Майже всі – в електронній формі.

Найбільше заяв подали на "Менеджмент", "Психологію", "Маркетинг", "Кібербезпеку", "Інженерію програмного забезпечення", "Право", "Системи штучного інтелекту" та інші,

– уточнила Шаховська.

Вона також зізналася, що недостатня кількість вступників подає заяви на хімію, прикладну фізику та прикладну математику. Натомість саме ці галузі є основними для відбудови нашої держави.

Дивіться також "Студенти-медики будуть військовозобов'язаними": Ляшко анонсував важливі зміни

Які нові освітні програми з'явилися у виші?

У минулому навчальному році у виші запровадили такі нові освітні програми на бакалавраті: "Економічна безпека держави" й "Аналітика та прогнозування національної безпеки". Також тепер можна вивчати "Маркетинг і бізнес-аналітику", "Фінанси бізнесу", "Середню освіту" та інші.

Натомість магістри, за словами ректорки ЗВО, тепер можуть вивчати ще й "Менеджмент просторового розвитку", "Управління експортно-імпортною та митною діяльністю", "Міжнародне право", "Енергоефективні будівлі та інженерні системи" тощо.

Аспіранти натомість можуть опановувати "Медіа та комунікаційні студії" зі спеціальності "Журналістика".

Цікаво! Львівська політехніка опинилася у трійці вишів, які стали найпопулярнішими серед вступників в аспірантуру 2025 року.

Які ціни на навчання у "Львівській політехніці"?

24 Канал пропонував майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у Львівській політехніці.