У МОН зробили заяву про зменшення навчального навантаження на учнів
Джерело:МОН
Усунення подвійного навантаження з дітей, які через війну виїхали за кордон, є пріоритетом для МОН. Адже учні вчаться одразу за двома програмами – українською та програмою країни перебування.
Важливим також є питання перезарахування результатів навчання, отриманих за кордоном, після повернення таких школярів на Батьківщину. Про це говорили під час зустрічі очільник МОН Оксен Лісовий та освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
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У МОН зробили заяву про зменшення навантаження на учнів
Лісовий та Горбачов обговорили загалом проблеми освіти під час воєнного стану та шляхи їхнього розв'язання. Зокрема, такі як:
- компенсація освітніх втрат;
- оновлення змісту освіти;
- продовження реформи НУШ у базовій та старшій школі;
- надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу.
Також сфокусували увагу і на забезпеченні доступу до освіти, зокрема на відновленні пошкодженої та зруйнованої освітньої інфраструктури, усуненні нестачі місць у навчальних освіти окремих регіонів та забезпеченні закладів облаштованими укриттями.
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- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.