У МОН зробили заяву про зменшення навчального навантаження на учнів

Усунення подвійного навантаження з дітей, які через війну виїхали за кордон, є пріоритетом для МОН. Адже учні вчаться одразу за двома програмами – українською та програмою країни перебування.

Важливим також є питання перезарахування результатів навчання, отриманих за кордоном, після повернення таких школярів на Батьківщину. Про це говорили під час зустрічі очільник МОН Оксен Лісовий та освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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Лісовий та Горбачов обговорили загалом проблеми освіти під час воєнного стану та шляхи їхнього розв'язання. Зокрема, такі як:

компенсація освітніх втрат;

оновлення змісту освіти;

продовження реформи НУШ у базовій та старшій школі;

надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу.

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Також сфокусували увагу і на забезпеченні доступу до освіти, зокрема на відновленні пошкодженої та зруйнованої освітньої інфраструктури, усуненні нестачі місць у навчальних освіти окремих регіонів та забезпеченні закладів облаштованими укриттями.

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