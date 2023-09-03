У МОН дозволили учням іноді "прогулювати" уроки

Очільник МОН України Оксен Лісовий закликав у такій ситуації керуватися здоровим глуздом. Не можна відправляти дитину в школу, якщо їй погано чи вона хвора, вважає він.

Читайте Здобуття освіти як виклик: як навчатимуться учні у різних регіонах України з 1 вересня

Учні в Україні можуть іноді "прогулювати" школу

Міністр зауважив: навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще відпочити вдома, аби відновити сили. А надолужити пропущений матеріал вони можуть завдяки, наприклад, Всеукраїнській школі онлайн.