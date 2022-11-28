Неподалік – білоруський кордон: як після усіх змін вчаться діти на Рівненщині

Через російські ракетні обстріли 23 листопада дітей на Рівненщині відправили на канікули. Вони відпочивали до кінця тижня.

Однак з 28 листопада школи та садки на Рівненщини повернулися до звичної роботи. Очільник області Віталій Коваль розповів, як вчаться діти.

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Як вчаться діти на Рівненщині

28 листопада, за словами Коваля, діти у Рівненській області вчилися онлайн, очно та за змішаною системою.

Так, в області працюють:

офлайн – 188 шкіл;

️ за змішаною системою – 240 шкіл;

онлайн – 118 шкіл.

Також очільник області розповів, що у 40 кілометровій зоні від українсько-білоруського кордону розташовані 89 шкіл. Очно зараз вчаться діти у 84 – х школах у таких громадах:

Дубровицькій – 17;

Рокитнівській – 12;

Зарічненській – 12;

Локницькій – 5;

Володимирецькій – 12;

Сарненськй – 26.

Безпечний навчальний процес – один із наших пріоритетів. Саме очне навчання найкраще сприяє розвитку. Тому заклади середньої освіти області, за можливості, запроваджують "офлайн" навчання або комбінують його із дистанційкою,

– зазначив Коваль.