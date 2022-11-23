В одному з облцентрів на Заході України скасували навчання у школах і садках

23 листопада 2022 , 23:17
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Джерело:

Олександр Третяк

23 листопада Росія вкотре атакувала ракетами низку українських областей. Ворог влучив в енергетичні об'єкти і залишив чимало українців без світла.

Ворожа ракета знову суттєво вплинула на навчання в Україні. Зокрема у Рівному. 

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Як вчитимуться діти у Рівному 

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.

Педагоги повідомили батьків про зміни.

Прошу поставитись до вимушених канікул з розумінням,
– наголосив Третяк. 

Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували. 

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Діти тільки повернулися за парти 

  • Мер Рівного Олександр Третяк днями повідомив, що діти повертаються за парти з 21 листопада. 
  • Очно вони мали вчитися весь цей тиждень.
  • Однак мер попередив, якщо виникатимуть проблеми з електропостачання, уроки триватимуть протягом світлового дня.
  • При цьому додав: якщо теплопостачання у школах не буде, діти вчитимуться дистанційно.

Що було раніше

  • 15 листопада у Рівному "замінували" навчальні заклади.
  • Тривожне повідомлення про вибухівку отримали у школах, ліцеях та гімназіях.
  • На місцях працювали відповідні служби.
  • У цей день навчання у школах скасували. Батьків просили забрати дітей зі шкіл.
Автор: Марія Волошин