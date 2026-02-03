Укр Рус
3 лютого, 17:33
3

Ситуація зі світлом і теплом – складна: як зараз працюють школи та дитсадки у Києві

Марія Волошин
Основні тези
  • У Києві 237 шкіл працюють очно, 71 – змішано, 104 – дистанційно.
  • Причому у Деснянському районі більшість шкіл працюють дистанційно.
  • Майже всі дитячі садки столиці працюють у звичайному форматі,.

У Києві більшість шкіл відновили роботу після зимових канікул. І це попри складну ситуацію із тепло– та електропостачанням.

Про це інформує УП. У Департаменті освіти і науки КМДА розповіли деталі. 

Як працюють школи у Києві?

У департаменті освіти заявили, що станом на 2 лютого 237 шкіл столиці працюють очно, 71 – змішано та 104 заклади – дистанційно. І додали, що у Деснянському районі ситуація відрізняється від загальноміської: більшість шкіл працюють дистанційно.

14 закладів загальної середньої освіти Деснянського району працюють очно; 8 – змішано та 31 заклад – дистанційно, –  повідомили в управлінні освіти Деснянської РДА.

Як працюють дитсадки?

Також відомо, що у столиці майже всі дитячі садки працюють у звичайному форматі.

Чиновники повідомили, що у столиці України фіксують 553 комунальні дитсадки станом на 2 лютого. Очно функціонують 94% закладів. У них  щоденно є понад 38% від загальної кількості вихованців. У Деснянському районі у звичайному форматі функціонують 60 комунальних дитсадків. 

Водночас управління освіти Деснянської РДА повідомляє, що у дитячих садках функціонує 496 чергових груп. У них перебуває 8 198 дітей (100% від загальної кількості дітей, які потребують дитсадка).

В департаменті освіти і науки КМДА додають, що формат навчання кожен заклад освіти обирає самостійно, залежно від безпекової ситуації, а також умов тепло- та електропостачання.

У КМДА при цьому повідомляли, що станом на 2 лютого до шкіл Києва прийшли майже 110 тисяч учнів. Це 41,6% від загальної кількості школярів міста. Майже 77 тисяч школярів, або 29,1%, вибрали дистанційний формат. На індивідуальній формі перебувають 27,1 тисячі учнів, що становить 10,3%. 

Міністерство освіти та науки України днями звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Відомство рекомендувало обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з ТЕБ і НС. 

Як триває навчання в Україні?

  • Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
  • Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
  • Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
  • Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
  • У частині регіонів та міст нашої держави учні поступово повернулися на очне навчання.