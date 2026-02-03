Ситуація зі світлом і теплом – складна: як зараз працюють школи та дитсадки у Києві
- У Києві 237 шкіл працюють очно, 71 – змішано, 104 – дистанційно.
- Причому у Деснянському районі більшість шкіл працюють дистанційно.
- Майже всі дитячі садки столиці працюють у звичайному форматі,.
У Києві більшість шкіл відновили роботу після зимових канікул. І це попри складну ситуацію із тепло– та електропостачанням.
Про це інформує УП. У Департаменті освіти і науки КМДА розповіли деталі.
Як працюють школи у Києві?
У департаменті освіти заявили, що станом на 2 лютого 237 шкіл столиці працюють очно, 71 – змішано та 104 заклади – дистанційно. І додали, що у Деснянському районі ситуація відрізняється від загальноміської: більшість шкіл працюють дистанційно.
14 закладів загальної середньої освіти Деснянського району працюють очно; 8 – змішано та 31 заклад – дистанційно, – повідомили в управлінні освіти Деснянської РДА.
Як працюють дитсадки?
Також відомо, що у столиці майже всі дитячі садки працюють у звичайному форматі.
Чиновники повідомили, що у столиці України фіксують 553 комунальні дитсадки станом на 2 лютого. Очно функціонують 94% закладів. У них щоденно є понад 38% від загальної кількості вихованців. У Деснянському районі у звичайному форматі функціонують 60 комунальних дитсадків.
Водночас управління освіти Деснянської РДА повідомляє, що у дитячих садках функціонує 496 чергових груп. У них перебуває 8 198 дітей (100% від загальної кількості дітей, які потребують дитсадка).
В департаменті освіти і науки КМДА додають, що формат навчання кожен заклад освіти обирає самостійно, залежно від безпекової ситуації, а також умов тепло- та електропостачання.
У КМДА при цьому повідомляли, що станом на 2 лютого до шкіл Києва прийшли майже 110 тисяч учнів. Це 41,6% від загальної кількості школярів міста. Майже 77 тисяч школярів, або 29,1%, вибрали дистанційний формат. На індивідуальній формі перебувають 27,1 тисячі учнів, що становить 10,3%.
Цікаво! Міністерство освіти та науки України днями звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Відомство рекомендувало обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з ТЕБ і НС.
Як триває навчання в Україні?
- Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- У частині регіонів та міст нашої держави учні поступово повернулися на очне навчання.