Ситуація зі світлом і теплом – складна: як зараз працюють школи та дитсадки у Києві

У Києві більшість шкіл відновили роботу після зимових канікул. І це попри складну ситуацію із тепло– та електропостачанням.

Про це інформує УП. У Департаменті освіти і науки КМДА розповіли деталі.

Дивіться також Навчання у час складної енергетичної ситуації: МОН звернулося до регіонів

Як працюють школи у Києві?

У департаменті освіти заявили, що станом на 2 лютого 237 шкіл столиці працюють очно, 71 – змішано та 104 заклади – дистанційно. І додали, що у Деснянському районі ситуація відрізняється від загальноміської: більшість шкіл працюють дистанційно.

14 закладів загальної середньої освіти Деснянського району працюють очно; 8 – змішано та 31 заклад – дистанційно, – повідомили в управлінні освіти Деснянської РДА.

Дивіться також Школам дуже потрібні нові фахівці: чому молодь не хоче ставати вчителями

Як працюють дитсадки?

Також відомо, що у столиці майже всі дитячі садки працюють у звичайному форматі.

Чиновники повідомили, що у столиці України фіксують 553 комунальні дитсадки станом на 2 лютого. Очно функціонують 94% закладів. У них щоденно є понад 38% від загальної кількості вихованців. У Деснянському районі у звичайному форматі функціонують 60 комунальних дитсадків.

Водночас управління освіти Деснянської РДА повідомляє, що у дитячих садках функціонує 496 чергових груп. У них перебуває 8 198 дітей (100% від загальної кількості дітей, які потребують дитсадка).

В департаменті освіти і науки КМДА додають, що формат навчання кожен заклад освіти обирає самостійно, залежно від безпекової ситуації, а також умов тепло- та електропостачання.

У КМДА при цьому повідомляли, що станом на 2 лютого до шкіл Києва прийшли майже 110 тисяч учнів. Це 41,6% від загальної кількості школярів міста. Майже 77 тисяч школярів, або 29,1%, вибрали дистанційний формат. На індивідуальній формі перебувають 27,1 тисячі учнів, що становить 10,3%.

Цікаво! Міністерство освіти та науки України днями звернулося до регіонів через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов. Відомство рекомендувало обласним і Київській міській державним адміністраціям визначити формат навчання в школах з урахуванням рекомендацій та за участі регіональних комісій з ТЕБ і НС.

Як триває навчання в Україні?