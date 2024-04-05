Домашнє завданя скасували: навчальний процес у школах Польщі зазнав змін

З 1 квітня навчальний процес у школах Польщі зазнав певних змін. Зокрема, у навчальних закладах цієї країни більше не буде обов'язкових домашніх завдань.

Так, домашнє завдання для учнів 1 – 3 класів скасували повністю. Виняток – вправи на дрібну моторику.

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Які зміни відбулися у школах Польщі

Учні 4 – 8 класів матимуть домашнє завдання для виконання. Але воно не буде обов’язковим та його не оцінюватимуть.

Зміни відбулися відповідно до розпорядження "Про внесення змін до положення про оцінювання, класифікацію та просування учнів і слухачів у державних навчальних закладах". Його підписала міністерка освіти Барбара Новацька ще у березні. З повним текстом розпорядження можна ознайомитися за посиланням.

Все ж нововведення не скасовують обов'язку щодо навчання вдома. Учням і надалі рекомендують читати обов'язкові твори польської літератури, вивчати слова з іноземних мов, а також повторювати вивчений раніше матеріал та готуватися до контрольних робіт.

Які зміни відбудуться з 1 вересня 2024 року

Що цікаво, з 1 вересня 2024 року має відбутися скорочення базової навчальної програми на 20%.

Ініціатива стосуватиметься таких предметів: польська мова, історія, суспільствознавство та природничі науки.

Також міністерство пропонує оновити та скоротити перелік обов'язкової літератури для читання.

Зокрема, зменшити кількість уроків релігії в школі та скасувати предмет "Історія та сьогодення".

Що важливо, польська влада має намір зробити здобуття обов'язково очної освіти для українських учнів-біженців у місцевих школах.