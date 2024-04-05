Так, домашнее задание для учеников 1 – 3 классов отменили полностью. Исключение – упражнения на мелкую моторику.

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Какие изменения произошли в школах Польши

Ученики 4 – 8 классов будут иметь домашнее задание для выполнения. Но оно не будет обязательным и его не будут оценивать.

Изменения произошли в соответствии с распоряжением "О внесении изменений в положение об оценке, классификации и продвижении учеников и слушателей в государственных учебных заведениях". Его подписала министр образования Барбара Новацкая еще в марте. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Все же нововведения не отменяют обязанности по обучению дома. Ученикам и в дальнейшем рекомендуют читать обязательные произведения польской литературы, изучать слова из иностранных языков, а также повторять изученный ранее материал и готовиться к контрольным работам.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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