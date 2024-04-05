Так, домашнє завдання для учнів 1 – 3 класів скасували повністю. Виняток – вправи на дрібну моторику.

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Які зміни відбулися у школах Польщі

Учні 4 – 8 класів матимуть домашнє завдання для виконання. Але воно не буде обов’язковим та його не оцінюватимуть.

Зміни відбулися відповідно до розпорядження "Про внесення змін до положення про оцінювання, класифікацію та просування учнів і слухачів у державних навчальних закладах". Його підписала міністерка освіти Барбара Новацька ще у березні. З повним текстом розпорядження можна ознайомитися за посиланням.

Все ж нововведення не скасовують обов'язку щодо навчання вдома. Учням і надалі рекомендують читати обов'язкові твори польської літератури, вивчати слова з іноземних мов, а також повторювати вивчений раніше матеріал та готуватися до контрольних робіт.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Які зміни відбудуться з 1 вересня 2024 року