"На тиждень уперед": у МОН зробили заяву про формат навчання у школах

Школи в Україні повинні планувати формат занять щонайменше на тиждень уперед. При цьому завчасно повідомляти про нього батьків.

Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

На чому наголосив міністр

Посадовець акцентував, що в умовах тривалих та повторюваних повітряних тривог графік роботи шкіл має бути передбачуваним для батьків та освітян.

Учителі мають розуміти, як організовувати свою роботу на найближчі періоди, а батьки – мати можливість планувати власний день і навчання дитини. Не має бути ситуацій, коли родина приводить дитину до школи, не знаючи, чи відбуватимуться сьогодні очні заняття,

– акцентував Бутенко.

Водночас кожне рішення має враховувати реальні можливості конкретної школи: місткість та облаштування укриттів, наявну інфраструктуру й умови для організації навчання.

Очільник МОН також підкреслив, що безпека дітей і вчителів залишається безумовним пріоритетом, а перебування в укритті є обов’язковим під час повітряної тривоги будь-якого рівня.

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