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Освіта Освіта в Україні "На тиждень уперед": у МОН зробили заяву про формат навчання у школах
14 жовтня, 15:46
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"На тиждень уперед": у МОН зробили заяву про формат навчання у школах

Марія Волошин

Школи в Україні повинні планувати формат занять щонайменше на тиждень уперед. При цьому завчасно повідомляти про нього батьків.

Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

На чому наголосив міністр 

Посадовець акцентував, що в умовах тривалих та повторюваних повітряних тривог графік роботи шкіл має бути передбачуваним для батьків та освітян.

Учителі мають розуміти, як організовувати свою роботу на найближчі періоди, а батьки – мати можливість планувати власний день і навчання дитини. Не має бути ситуацій, коли родина приводить дитину до школи, не знаючи, чи відбуватимуться сьогодні очні заняття, 
– акцентував Бутенко. 

Водночас кожне рішення має враховувати реальні можливості конкретної школи: місткість та облаштування укриттів, наявну інфраструктуру й умови для організації навчання.

Очільник МОН також підкреслив, що безпека дітей і вчителів залишається безумовним пріоритетом, а перебування в укритті є обов’язковим під час повітряної тривоги будь-якого рівня.

Як вчитимуться учні в Києві під час відключень світла та води

  • У КМДА розповіли, як працюватимуть столичні школи під час відключень світла та води.
  • Формат роботи кожного закладу освіти залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей та спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників. 

  • Якщо буде технічна можливість, то школи використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції.

  • Якщо освітлення недостатнє для письмових завдань, уроки проводитимуть усно. Якщо школа не зможе забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводитимуть на дистанційне навчання до їхнього відновлення. 

  • Якщо в школі немає води, очно діти зможуть вчитися лише за умови дотримання санітарних вимог у закладі освіти. Через відсутність води освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації.

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Міністерство освіти та науки України