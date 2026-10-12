А також – від спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Що робити, якщо в школі немає світла та води

Якщо буде технічна можливість, то школи використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції.

Якщо освітлення недостатнє для письмових завдань, уроки проводитимуть усно. Якщо школа не зможе забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводитимуть на дистанційне навчання до їх відновлення,

– повідомили у КМДА.

Якщо в школі немає води, очно діти зможуть вчитися лише за умови дотримання санітарних вимог у закладі освіти. Через відсутність води освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації.

Як організують очне та дистанційне навчання

За сприятливих безпекових умов уроки проводять у школах, а під час повітряної тривоги учні та педагоги переходять до укриттів.

Місто продовжує практику "освітньої міграції" – організацію навчання у вільних приміщеннях інших шкіл і дитсадків, що відповідають необхідним вимогам,

– уточнили чиновники.

Дистанційно навчаються діти, які перебувають у Києві та за його межами. У разі потреби онлайн-уроки проводять із безпечних місць, зокрема шкільних укриттів.

У разі пошкодження школи чи інших надзвичайних ситуацій заклад може тимчасово перейти на дистанційне навчання. Про зміни батьків повідомлятиме адміністрація школи,

– уточнили у КМДА.

Що важливо знати батькам

Батьки при цьому мають пам'ятати:

під час повітряної тривоги онлайн-урок призупиняється, щоб учитель та учні перейшли в безпечне місце;

після переходу в безпечне місце заняття продовжується або розпочинається наступний урок за розкладом;

учитель фіксує присутність на початку уроку, а батьки можуть перевіряти електронний щоденник і отримувати повідомлення, якщо дитина не долучилася до заняття;

зміна формату навчання залежить від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла та можливості гарантувати безпеку дітей.

Раніше ми інформували, що МОН надало рекомендації щодо надолуження освітніх втрат.