А также – от способности обеспечить надлежащие условия для детей и работников. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Что делать, если в школе нет света и воды
Если будет техническая возможность, то школы будут использовать генераторы, инверторы и зарядные станции.
Если освещения недостаточно для письменных заданий, уроки будут проводиться в устной форме. Если школа не сможет обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учащихся переведут на дистанционное обучение до восстановления условий,
– сообщили в КГГА.
Если в школе нет воды, дети смогут учиться очно только при условии соблюдения санитарных требований в учебном заведении. Из-за отсутствия воды учебный процесс организуют дистанционно до момента улучшения ситуации.
Как организуют очное и дистанционное обучение
При благоприятных условиях безопасности уроки проводятся в школах, а во время воздушной тревоги ученики и педагоги переходят в укрытия.
Город продолжает практику "образовательной миграции" – организацию обучения в свободных помещениях других школ и детских садов, соответствующих необходимым требованиям,
– уточнили чиновники.
Дистанционно обучаются дети, находящиеся в Киеве и за его пределами. В случае необходимости онлайн-уроки проводятся из безопасных мест, в частности из школьных укрытий.
В случае повреждения школы или других чрезвычайных ситуаций учебное заведение может временно перейти на дистанционное обучение. Об изменениях родителей будет информировать администрация школы,
– уточнили в КГГА.
Что важно знать родителям
При этом родители должны помнить:
во время воздушной тревоги онлайн-урок приостанавливается, чтобы учитель и ученики перешли в безопасное место;
после перемещения в безопасное место занятие продолжается или начинается следующий урок по расписанию;
учитель фиксирует посещаемость в начале урока, а родители могут проверять электронный дневник и получать уведомления, если ребенок не присоединился к занятию;
изменение формата обучения зависит от ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла, а также возможности гарантировать безопасность детей.
Ранее мы сообщали, что МОН предоставило рекомендации по восполнению пробелов в образовании.