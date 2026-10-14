Про це повідомив у фейсбуці міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
На чому наголосив міністр
Посадовець акцентував, що в умовах тривалих та повторюваних повітряних тривог графік роботи шкіл має бути передбачуваним для батьків та освітян.
Учителі мають розуміти, як організовувати свою роботу на найближчі періоди, а батьки – мати можливість планувати власний день і навчання дитини. Не має бути ситуацій, коли родина приводить дитину до школи, не знаючи, чи відбуватимуться сьогодні очні заняття,
– акцентував Бутенко.
Водночас кожне рішення має враховувати реальні можливості конкретної школи: місткість та облаштування укриттів, наявну інфраструктуру й умови для організації навчання.
Очільник МОН також підкреслив, що безпека дітей і вчителів залишається безумовним пріоритетом, а перебування в укритті є обов’язковим під час повітряної тривоги будь-якого рівня.
Як вчитимуться учні в Києві під час відключень світла та води
- У КМДА розповіли, як працюватимуть столичні школи під час відключень світла та води.
- Формат роботи кожного закладу освіти залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей та спроможності забезпечити належні умови для дітей та працівників.
Якщо буде технічна можливість, то школи використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції.
Якщо освітлення недостатнє для письмових завдань, уроки проводитимуть усно. Якщо школа не зможе забезпечити належні умови для перебування дітей, учнів переводитимуть на дистанційне навчання до їхнього відновлення.
Якщо в школі немає води, очно діти зможуть вчитися лише за умови дотримання санітарних вимог у закладі освіти. Через відсутність води освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації.