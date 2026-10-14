Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.
На чем сделал акцент министр
Чиновник подчеркнул, что в условиях длительных и повторяющихся воздушных тревог график работы школ должен быть предсказуемым для родителей и педагогов.
Учителя должны понимать, как организовывать свою работу на ближайшие периоды, а родители – иметь возможность планировать свой день и обучение ребенка. Не должно быть ситуаций, когда семья приводит ребенка в школу, не зная, будут ли сегодня очные занятия,
– подчеркнул Бутенко.
В то же время каждое решение должно учитывать реальные возможности конкретной школы: вместимость и обустройство укрытий, имеющуюся инфраструктуру и условия для организации обучения.
Глава МОН также подчеркнул, что безопасность детей и учителей остается безусловным приоритетом, а пребывание в укрытии является обязательным во время воздушной тревоги любого уровня.
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- Формат работы каждого учебного заведения будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и сотрудников.
Если будет техническая возможность, то школы будут использовать генераторы, инверторы и зарядные станции.
Если освещения будет недостаточно для письменных заданий, уроки будут проводиться в устной форме. Если школа не сможет обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учащихся переведут на дистанционное обучение до их восстановления.
Если в школе нет воды, дети смогут учиться в очном формате только при условии соблюдения санитарных требований в учебном заведении. Из-за отсутствия воды образовательный процесс будет организован дистанционно до момента улучшения ситуации.