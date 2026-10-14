Об этом сообщил в фейсбуке министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

На чем сделал акцент министр

Чиновник подчеркнул, что в условиях длительных и повторяющихся воздушных тревог график работы школ должен быть предсказуемым для родителей и педагогов.

Учителя должны понимать, как организовывать свою работу на ближайшие периоды, а родители – иметь возможность планировать свой день и обучение ребенка. Не должно быть ситуаций, когда семья приводит ребенка в школу, не зная, будут ли сегодня очные занятия,

– подчеркнул Бутенко.

В то же время каждое решение должно учитывать реальные возможности конкретной школы: вместимость и обустройство укрытий, имеющуюся инфраструктуру и условия для организации обучения.

Глава МОН также подчеркнул, что безопасность детей и учителей остается безусловным приоритетом, а пребывание в укрытии является обязательным во время воздушной тревоги любого уровня.

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