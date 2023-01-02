Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися у США

2 січня 2023, 10:59
Читать новость на русском

Джерело:

Посольство США в Україні

Студенти з України отримали можливість здобувати освіту у муніципальному коледжі у США безкоштовно. Вони можуть вчитися так протягом року.

Однак аби мати можливість вчитися у цьому коледжі, треба бути повнолітнім і зарахованим до українського коледжу або вишу. При цьому знати англійську мову. 

Читайте Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Австрії

Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися у США

Навчання в американському коледжі відбуватиметься за такими програмами:

  • аграрний сектор;
  • управління в бізнесі;
  • рання шкільна освіта;
  • соціальна сфера;
  • інженерія;
  • медіа та комунікації;
  • туризм та готельна справа.

До слова, програма не передбачає отримання диплому американського зразка.

Дедлайн для подачі заявки – 20 січня 2023 року.

Як взяти участь – можете дізнатися за посиланням.

До теми Отримують допомогу: які пільги мають українські студенти, які вчаться за кордоном

Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Австрії

  • Студенти з України можуть безкоштовно вчитися у державних університетах Австрії. Їх на 1,5 роки звільнили від оплати за навчання.
  • Відповідний наказ оприлюднили у Міністерстві освіти Австрії. На початку повномасштабної війни це міністерство дозволило українським студентам не платити за навчання у літньому семестрі 2022 року.
  • Згодом студентам з України дозволили не платити за навчання і за зимовий 2022 – 23 та літній семестри 2023 року.
  • Це рішення стосується 2150 українських студентів, які здобувають освіту в одному з 22 державних університетів або в одному з 14 університетів педагогічної освіти Австрії.

Автор: Марія Волошин