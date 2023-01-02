Однак аби мати можливість вчитися у цьому коледжі, треба бути повнолітнім і зарахованим до українського коледжу або вишу. При цьому знати англійську мову.
Читайте Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Австрії
Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися у США
Навчання в американському коледжі відбуватиметься за такими програмами:
- аграрний сектор;
- управління в бізнесі;
- рання шкільна освіта;
- соціальна сфера;
- інженерія;
- медіа та комунікації;
- туризм та готельна справа.
До слова, програма не передбачає отримання диплому американського зразка.
Дедлайн для подачі заявки – 20 січня 2023 року.
Як взяти участь – можете дізнатися за посиланням.
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Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Австрії
- Студенти з України можуть безкоштовно вчитися у державних університетах Австрії. Їх на 1,5 роки звільнили від оплати за навчання.
- Відповідний наказ оприлюднили у Міністерстві освіти Австрії. На початку повномасштабної війни це міністерство дозволило українським студентам не платити за навчання у літньому семестрі 2022 року.
- Згодом студентам з України дозволили не платити за навчання і за зимовий 2022 – 23 та літній семестри 2023 року.
- Це рішення стосується 2150 українських студентів, які здобувають освіту в одному з 22 державних університетів або в одному з 14 університетів педагогічної освіти Австрії.