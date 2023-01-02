Однак аби мати можливість вчитися у цьому коледжі, треба бути повнолітнім і зарахованим до українського коледжу або вишу. При цьому знати англійську мову.

Читайте Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Австрії

Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися у США

Навчання в американському коледжі відбуватиметься за такими програмами:

аграрний сектор;

управління в бізнесі;

рання шкільна освіта;

соціальна сфера;

інженерія;

медіа та комунікації;

туризм та готельна справа.

До слова, програма не передбачає отримання диплому американського зразка.

Дедлайн для подачі заявки – 20 січня 2023 року.

Як взяти участь – можете дізнатися за посиланням.

До теми Отримують допомогу: які пільги мають українські студенти, які вчаться за кордоном

Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Австрії