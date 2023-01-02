Однако чтобы иметь возможность учиться в этом колледже, нужно быть совершеннолетним и зачисленным в украинский колледж или вуз. При этом знать английский.

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Украинские студенты смогут бесплатно учиться в США

Обучение в американском колледже будет проходить по следующим программам:

аграрный сектор;

управление в бизнесе;

раннее школьное образование;

социальная сфера;

инженерия;

медиа и коммуникации;

туризм и отельное дело.

К слову, программа не предусматривает получения диплома американского образца.

Дедлайн для подачи заявки – 20 января 2023г.

Как принять участие – можете узнать по ссылке.

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Украинские студенты могут бесплатно учиться в Австрии