Соответствующий приказ обнародовали в Министерстве образования Австрии. В начале полномасштабной войны это министерство разрешило украинским студентам не платить за обучение в летнем семестре 2022 года.

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Украинские студенты смогут бесплатно учиться в Австрии

Такое решение австрийцев было знаком солидарности с нашим государством. Впоследствии студентам из Украины разрешили не платить за обучение и за зимний 2022 – 23 и летний семестр 2023 года.

Это решение касается 2150 украинских студентов, получающих образование в одном из 22 государственных университетов или в одном из 14 университетов педагогического образования Австрии.

К слову, граждане стран-членов ЕС платят за обучение в вузах Австрии более 700 евро за семестр. Это вдвое больше, чем обычная плата за обучение.

Государственным университетам утраченные средства возместят, пишет "Всеобразование".

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Какие льготы имеют украинские студенты, которые учатся за границей

Украинцы обычно вступают в иностранные вузы в соответствии с общими правилами. Но если наши земляки становятся студентами, им часто оказывают дополнительную помощь. Обычно это социальная помощь.

Например, в Португалии студентам из Украины предоставляли социальные стипендии.

В целом большинство стран ЕС предоставляют нашим землякам:

языковую поддержку;

психологическое консультирование;

академическое руководство;

вводные курсы;

стипендии.

Где исключительная политика

Исключительную политику, например полное освобождение от платы за обучение для украинских беженцев, ввели:

Австрия;

Ирландия;

Польша;

Румыния;

Словения;

Швеция.

Также вузы сами вводили разные формы помощи украинским студентам. Они ведь имеют высокий уровень автономности в странах ЕС. Так, например, более 50 университетов Франции предлагают украинским беженцам разные виды помощи, в том числе и финансовую для возобновления обучения.