Відповідний наказ оприлюднили у Міністерстві освіти Австрії. На початку повномасштабної війни це міністерство дозволило українським студентам не платити за навчання у літньому семестрі 2022 року.

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Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися в Австрії

Таке рішення австрійців було знаком солідарності з нашою державою. Згодом студентам з України дозволили не платити за навчання і за зимовий 2022 – 23 та літній семестри 2023 року.

Це рішення стосується 2150 українських студентів, які здобувають освіту в одному з 22 державних університетів або в одному з 14 університетів педагогічної освіти Австрії.

До слова, громадяни країн-нечленів ЄС платять за навчання у вишах Австрії понад 700 євро за семестр. Це удвічі більше, ніж звичайна плата за навчання.

Державним університетам втрачені кошти відшкодують, пише "Всеосвіта".

До теми Дуже перспективно, але є проблеми: що заважає біженцям з України вступити в іноземні коледжі

Які пільги мають українські студенти, які вчаться за кордоном

Українці зазвичай вступають в іноземні виші відповідно до загальних правил. Але якщо наші земляки таки стають студентами, їм часто надають додаткову допомогу. Зазвичай це соціальна допомога.

Наприклад, у Португалії, студентам з України надавали соціальні стипендії.

Загалом більшість країн ЄС надають нашим землякам:

мовну підтримку;

психологічне консультування;

академічне керівництво;

вступні курси;

стипендії.

Де виняткова політика

Виняткову політику, як-от повне звільнення від плати за навчання для українських біженців, запровадили:

Австрія;

Ірландія;

Польща;

Румунія;

Словенія;

Швеція.

Також виші самі запроваджували різні форми допомоги українським студентам. Адже вони мають високий рівень автономності у країнах ЄС. Тож, наприклад, понад 50 університетів Франції пропонують українським біженцям різні види допомоги, зокрема й фінансову для відновлення навчання.