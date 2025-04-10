Понад 1,7 мільйона учнів втратили зв'язок із офіційною системою української освіти: причини

Чимало українських учнів, які виїхали за кордон, втратили зв'язок з українською системою освіти. Із кількох мільйонів лише понад 300 тисяч учнів Міністерство освіти й науки бачить в українській системі освіти.

А таких 11-класників – взагалі кілька десятків тисяч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZN.UA.

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Скільки українських учнів-біженців навчаються у школах Батьківщини

Так, серед учнів 11 класів, які перебувають за кордоном, лише 25 тисяч дистанційно навчаються в українських школах. Про це мовиться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит медіа.

Загалом, як повідомляла заступниця очільника відомства Надія Кузьмичова, на сьогодні за кордоном перебувають приблизно 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку. З них лише 358 тисяч МОН бачить в українській системі освіти.

Тож втратили зв'язок із офіційною системою української освіти 1 мільйон 742 тисячі школярів. А кількість тих, кого МОН все ж бачить у нашій системі освіти, постійно зменшується.

Так відбувається з двох причин:

з огляду на природний вихід із системи, зокрема одинадцятикласників;

через ухвалення рішення, що дитина навчатиметься у школі країни перебування.

Раніше ми інформували про те, що майже 1,5 мільйона учнів через повномасштабну війну виїхали з України. З якими освітніми проблеми вони стикають за кордоном, ми розповідали тут.