Чи скасують очне навчання в Україні через ракетний терор росіян
Росія продовжує тероризувати Україну масовими ракетними обстрілами. Уже другий день поспіль у різних містах нашої держави лунають вибухи.
Через російський терор навчальний процес в Україні зазнав суттєвих змін. Майже усі заклади освіти нашої держави працюють онлайн. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як діти та студенти вчитимуться і надалі.
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Чи скасують очне навчання в Україні
Безпека – на першому місці,
– наголосив Шкарлет.
Також міністр розповів, що швидше за все очне навчання на всій території України не скасовуватимуть. Адже, за словами Шкарлета, у різних регіонах України – різна безпекова ситуація.
Натомість рішення щодо формату навчання у закладах освіти ухвалюватимуть очільники обласних військових адміністрацій. Воно може залежати зокрема він місця розташування навчального закладу та безпекової ситуації у регіоні.
Онлайн-навчання може бути лише додатком. Адже дитяче спілкування, спілкування між учнем та вчителем не замінить екран,
– уточнив міністр.
Однак наразі діти вчитимуться дистанційно через складну безпекову ситуацію у країні.
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Як зараз триває навчання в українських школах
- Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.
- У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
- Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.
- Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.
- Школи в Одеській області працюватимуть дистанційно до 14 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
- У Полтавській області заклади освіти мають працювати дистанційно, повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Дистанційне навчання у садочках, школах та вишах триватиме до 16 жовтня.
- У Чернігові з 11 жовтня на декілька днів школи та дитсадки переведуть на дистанційку, повідомив мер міста Владислав Атрошенко.
- В Умані 10 жовтня також скасували навчання у школах, повідомила пресслужба міськради. Батьків та дітей просять перебувати в укриттях.
- Черкаські школярі також переходять на дистанційне навчання. Воно триватиме із 10 до 15 жовтня, повідомила у коментарі Суспільному заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, 10 жовтня школярі вчитимуться з дому.
- В Івано-Франківську заклади освіти також працюватимуть онлайн, повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Садки до кінця тижня не працюватимуть. Школи та гуртки – на дистанційному навчанні.
- Школи Закарпатської області до 14 жовтня переходять на дистанційку, повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у фейсбуці.
- На Тернопільщині 10 жовтня навчання у більшості шкіл не почалось, повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. Рішення щодо відновлення очного навчання в області ухвалюватимуть відповідно до ситуації.
- У школах Олександрійської та Кропивницької громад на Кіровоградщині діти вчитимуться дистанційно п'ять днів, інформує Суспільне.
- Усі навчальні заклади Сумщини також перевели на дистанційку до 16 жовтня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
- Навчальні заклади Київщини з 10 до 14 жовтня працюватимуть дистанційно, повідомляє пресслужба КМДА. Коледжі та училища з 11 жовтня до кінця тижня також працюватимуть на дистанційці.
- Садочки, школи, училища та виші Хмельниччини від 10 жовтня працюють дистанційно. Онлайн-навчання триватиме до 14 жовтня включно, інформує Суспільне.
Що відомо про ракетні обстріли України
- Ранок 11 жовтня почався в українців як і день перед тим – з довгої повітряної тривоги. Під час неї влучання були по 2 об'єктах енергетики у Львівській області. Внаслідок атаки одна людина постраждала. 30% Львова – без світла. Подекуди виникли проблеми з водопостачанням.
- У Вінницькій області росіяни атакували Ладижинську ТЕС, а на Запоріжжі – житлові будинки.
- У Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровської, Одеській та Київській областях ворожі ракети збили сили ППО.