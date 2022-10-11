Чи скасують очне навчання в Україні через ракетний терор росіян

Росія продовжує тероризувати Україну масовими ракетними обстрілами. Уже другий день поспіль у різних містах нашої держави лунають вибухи.

Через російський терор навчальний процес в Україні зазнав суттєвих змін. Майже усі заклади освіти нашої держави працюють онлайн. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як діти та студенти вчитимуться і надалі.

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Чи скасують очне навчання в Україні

Сергій Шкарлет нагадав, що 10 жовтня через масовані ракетні обстріли Росією території України він рекомендував усім навчальним закладам на певний час перейти на дистанційку.

Безпека – на першому місці,

– наголосив Шкарлет.

Також міністр розповів, що швидше за все очне навчання на всій території України не скасовуватимуть. Адже, за словами Шкарлета, у різних регіонах України – різна безпекова ситуація.

Натомість рішення щодо формату навчання у закладах освіти ухвалюватимуть очільники обласних військових адміністрацій. Воно може залежати зокрема він місця розташування навчального закладу та безпекової ситуації у регіоні.

Онлайн-навчання може бути лише додатком. Адже дитяче спілкування, спілкування між учнем та вчителем не замінить екран,

– уточнив міністр.

Однак наразі діти вчитимуться дистанційно через складну безпекову ситуацію у країні.

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Як зараз триває навчання в українських школах

Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.

У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.

Школи в Одеській області працюватимуть дистанційно до 14 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

У Полтавській області заклади освіти мають працювати дистанційно, повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Дистанційне навчання у садочках, школах та вишах триватиме до 16 жовтня.

У Чернігові з 11 жовтня на декілька днів школи та дитсадки переведуть на дистанційку, повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

В Умані 10 жовтня також скасували навчання у школах, повідомила пресслужба міськради. Батьків та дітей просять перебувати в укриттях.

Черкаські школярі також переходять на дистанційне навчання. Воно триватиме із 10 до 15 жовтня, повідомила у коментарі Суспільному заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, 10 жовтня школярі вчитимуться з дому.

В Івано-Франківську заклади освіти також працюватимуть онлайн, повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Садки до кінця тижня не працюватимуть. Школи та гуртки – на дистанційному навчанні.

Школи Закарпатської області до 14 жовтня переходять на дистанційку, повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у фейсбуці.

На Тернопільщині 10 жовтня навчання у більшості шкіл не почалось, повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. Рішення щодо відновлення очного навчання в області ухвалюватимуть відповідно до ситуації.

У школах Олександрійської та Кропивницької громад на Кіровоградщині діти вчитимуться дистанційно п'ять днів, інформує Суспільне.

Усі навчальні заклади Сумщини також перевели на дистанційку до 16 жовтня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Навчальні заклади Київщини з 10 до 14 жовтня працюватимуть дистанційно, повідомляє пресслужба КМДА. Коледжі та училища з 11 жовтня до кінця тижня також працюватимуть на дистанційці.

Садочки, школи, училища та виші Хмельниччини від 10 жовтня працюють дистанційно. Онлайн-навчання триватиме до 14 жовтня включно, інформує Суспільне.

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