Вчаться у темряві та холоді: школи та учні в Україні отримають значну допомогу

Через ракетний терор Росією України діти у нашій державі змушені вчитися без світла та у холоді. Уроки учні виконують при свічках.

Так вчаться 7 – річна Варвара, 11 – річний Тимофій, 10 – річна Емма та десятки тисяч інших школярів в Україні. Адже масштабні перебої з електро- та водопостачанням тривають.

Важливо Як врятувати зір дитини, якщо вона змушена вчитися при свічках

Діти в Україні отримають допомогу

Так, у ЮНІСЕФ заявили, що забезпечуватимуть сім'ї необхідними товарами, послугами, а також грошима.

Школи при цьому забезпечать системами опалення й паливом.

А у лікарнях з'являться нові генератори й теплові насоси.

Також 50 тисяч дітей-переселенців отримають зимовий одяг.

Таку підтримку надаватимуть через різні платформи.

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