Значні втрати: росіяни поруйнували в Україні тисячі навчальних закладів

30 грудня 2022, 11:22
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Джерело:

Укрінформ

З початку повномасштабної війни росіяни повністю зруйнували в Україні близько 400 закладів освіти. При цьому поруйнували більш ніж 2 тисячі.

Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу уточнив, що від 24 лютого окупанти пошкодили понад 2,6 тисячі навчальних закладів у нашій державі. 

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Скільки закладів освіти в Україні зруйнувала Росія 

Заступник міністра уточнив, що повністю знищені 406 закладів освіти.

Також розповів, що зараз на підконтрольній Україні території працюють майже 13 тисяч шкіл. А за кордоном перебуває близько пів мільйона українських школярів.

Вже понад 100 тисяч дітей повернулися в Україну до української національної освітньої системи,
– наголосив Вітренко.

При цьому зауважив, що на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 100 школярів.

До слова, на сьогодні в Україні в онлайн-режимі працює майже 5 тисяч шкіл. 

Акцентував міністр і на тому, що наша держава – єдина країна, яка під час активної фази бойових дій не зупинила навчання. 

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Діти в Україні отримають допомогу

  • Через ракетний терор Росією України діти у нашій державі змушені вчитися без світла та у холоді. Уроки учні виконують при свічках.
  • Так, у ЮНІСЕФ заявили, що забезпечуватимуть сім'ї необхідними товарами, послугами, а також грошима.
  • Школи при цьому забезпечать системами опалення й паливом.
  • А у лікарнях з'являться нові генератори й теплові насоси.
  • Також 50 тисяч дітей-переселенців отримають зимовий одяг.
  • Таку підтримку надаватимуть через різні платформи.
Автор: Марія Волошин