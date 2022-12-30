Значні втрати: росіяни поруйнували в Україні тисячі навчальних закладів
Джерело:Укрінформ
З початку повномасштабної війни росіяни повністю зруйнували в Україні близько 400 закладів освіти. При цьому поруйнували більш ніж 2 тисячі.
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Скільки закладів освіти в Україні зруйнувала Росія
Заступник міністра уточнив, що повністю знищені 406 закладів освіти.
Також розповів, що зараз на підконтрольній Україні території працюють майже 13 тисяч шкіл. А за кордоном перебуває близько пів мільйона українських школярів.
Вже понад 100 тисяч дітей повернулися в Україну до української національної освітньої системи,
– наголосив Вітренко.
При цьому зауважив, що на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 100 школярів.
До слова, на сьогодні в Україні в онлайн-режимі працює майже 5 тисяч шкіл.
Акцентував міністр і на тому, що наша держава – єдина країна, яка під час активної фази бойових дій не зупинила навчання.
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Діти в Україні отримають допомогу
- Через ракетний терор Росією України діти у нашій державі змушені вчитися без світла та у холоді. Уроки учні виконують при свічках.
- Так, у ЮНІСЕФ заявили, що забезпечуватимуть сім'ї необхідними товарами, послугами, а також грошима.
- Школи при цьому забезпечать системами опалення й паливом.
- А у лікарнях з'являться нові генератори й теплові насоси.
- Також 50 тисяч дітей-переселенців отримають зимовий одяг.
- Таку підтримку надаватимуть через різні платформи.