Педагоги з усього світу вчитимуть українських школярів англійською

Українські діти віком 6 – 18 років та вчителі можуть безоплатно відвідувати англомовні пізнавальні онлайн-зустрічі. Їх проводять іноземні педагоги-волонтери.

Проєкт почала реалізовувати команда громадської організації "Смарт освіта" ще у перші дні повномасштабної війни. Він функціонує і тепер.

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Українські школярі зможуть відвідувати англомовні уроки

Приєднатися до проєкту можуть усі охочі. Так, учні та вчителі мають унікальну можливість вдосконалити англійську мову. Для цього необхідно перейти у Telegram-канал з розкладом занять та посиланнями до кожного уроку. Додаткова реєстрація не потрібна.

Приєднуватися до онлайн-зустрічі можна також вчителям шкіл разом з їхніми учнями. Утім, попередньо необхідно зареєструвати клас за посиланням.

Як відбуваються онлайн-зустрічі

Під час онлайн-уроків діти мають можливість поспілкуватися з англомовними вчителями-волонтерами з усього світу на різноманітні теми. Зокрема:

програмування,

читання та обговорення книг,

англійська для молодшої школи,

уроки з малювання героїв манга,

розмовні клуби англійською для середньої і старшої школи,

музика,

письменницькі заняття,

природознавчі заняття.

Для діток це практика англійської мови, а ще можливість відволіктися від війни,

– наголошують у "Смарт освіті".

На уроках вчителі вигадують креативні завдання, щоб зацікавити учнів і розкрити їхній потенціал. Діти навіть мали створити презентації про свою улюблену книгу, фільм, співака чи захоплення.

Вчителі також отримують фідбек від українських учнів. Діти влаштовують їм онлайн-концерти, де грають на фортепіано, а також постійно пишуть листи.

У проєкті пізнавальних зустрічей беруть участь вчителі з Туреччини, Канади, Австралії і навіть Японії.

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Коли відбуваються заняття

Онлайн-уроки відбуваються щодня, крім неділі, на платформі Zoom. Кожного дня вчителі проводять по 3 або 4 пізнавальних уроки.

До слова, за 9 місяців існування проєкту вже відбувалося понад 750 пізнавальних агломовних онлайн-уроків.