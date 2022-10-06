Як українським дітям навчатися, якщо вони – за кордоном або їхня школа зруйнована
Багато українських дітей виїхали за кордон через повномасштабну війну у нашій державі. Частина з них пішла у місцеві школи.
Та навіть за кордоном українські діти можуть продовжити чи відновити навчання у рідній школі. При цьому перевестися з однієї форми здобуття освіти на іншу. Як правильно організувати навчання – пояснює брошура, розроблена офісом віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у співпраці з МОН.
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Як отримати українську освіту в іншій країні
Аби отримали рідну освіту в іноземній країні, українські учні повинні:
- продовжити навчання у власній школі онлайн;
- долучитись до дистанційного навчання в іншій школі України;
- здобувати освіту за індивідуальною формою – екстернатною або сімейною (домашньою) в українській школі;
- звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для навчання у вихідні дні;
- приєднатись до очного навчання у класах або закладах для переселенців у країні перебування.
Де знайти матеріали для навчання дитини
- в електронній бібліотеці шкільних підручників;
- у Всеукраїнській школі онлайн – відеоуроки, тести, матеріали для самостійної роботи з 18 предметів для учнів 5-11 класів;
- окремі українські дистанційні школи на час воєнного стану надають безкоштовний доступ до навчання;
- з 1 вересня до 31 грудня 2022 року EdPro відкриває безоплатний доступ до електронних підручників.
Чи може біженець повернутися до української школи будь-коли
Українські діти, які перебувають за кордоном, можуть:
- повернутися до навчання у своїй школі в Україні у будь-який момент;
- перевестися з однієї форми навчання на іншу.
Що робити, якщо школу зруйнували у час війни
Якщо школа зруйнована або пошкоджена, дитина може перейти до іншої: за місцем проживання або за місцем реєстрації, якщо дитина є переселенцем.
Як бути, якщо школяр не продовжив навчання в українській школі
Дитина може повернутися в українську школу, навчання у якій перервала, бо пішла у закордонну школу через війну. Для цього вона має скласти підсумкове оцінювання.
Якщо дитина не має документів про здобутий рівень освіти, у новій школі визначать рівень її знань.
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Як вступити у 10 клас, якщо дитина була за кордоном
Аби вчитися у 10 класі, дитина має мати документ про завершення 9 класу. Для цього треба скласти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію в українській школі.
Як вчаться українські діти за кордоном
- За даними Європейської комісії, станом на 1 вересня понад 506 тисяч українських дітей-біженців пішли у школи країн ЄС. Загалом учні разом із батьками виїхали до 44 європейських країн, а також до США, Канади, Австралії, Японії.
- Найбільше українських дітей вчиться у школах Польщі. Цього навчального року поріг польських шкіл переступили 185 тисяч українських дітей.
- У німецьких школах зараз вчиться близько 180 тисяч українських дітей. Ця цифра продовжує зростати. Наші земляки також пішли вчитися й у професійно-технічні училища.
- У Чехії цього навчального року за парти місцевих шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців.
- У Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів.