Як українським дітям навчатися, якщо вони – за кордоном або їхня школа зруйнована

Багато українських дітей виїхали за кордон через повномасштабну війну у нашій державі. Частина з них пішла у місцеві школи.

Та навіть за кордоном українські діти можуть продовжити чи відновити навчання у рідній школі. При цьому перевестися з однієї форми здобуття освіти на іншу. Як правильно організувати навчання – пояснює брошура, розроблена офісом віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у співпраці з МОН.

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Як отримати українську освіту в іншій країні

Аби отримали рідну освіту в іноземній країні, українські учні повинні:

продовжити навчання у власній школі онлайн;

долучитись до дистанційного навчання в іншій школі України;

здобувати освіту за індивідуальною формою – екстернатною або сімейною (домашньою) в українській школі;

звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для навчання у вихідні дні;

приєднатись до очного навчання у класах або закладах для переселенців у країні перебування.

Де знайти матеріали для навчання дитини

в електронній бібліотеці шкільних підручників;

у Всеукраїнській школі онлайн – відеоуроки, тести, матеріали для самостійної роботи з 18 предметів для учнів 5-11 класів;

окремі українські дистанційні школи на час воєнного стану надають безкоштовний доступ до навчання;

з 1 вересня до 31 грудня 2022 року EdPro відкриває безоплатний доступ до електронних підручників.

Чи може біженець повернутися до української школи будь-коли

У багатьох країнах Європи кожна дитина обов'язково має вчитися у місцевій школі. Натомість діти-біженці з України паралельно можуть здобувати освіту і в українській школі.

Українські діти, які перебувають за кордоном, можуть:

повернутися до навчання у своїй школі в Україні у будь-який момент;

перевестися з однієї форми навчання на іншу.

Що робити, якщо школу зруйнували у час війни

Якщо школа зруйнована або пошкоджена, дитина може перейти до іншої: за місцем проживання або за місцем реєстрації, якщо дитина є переселенцем.

Як бути, якщо школяр не продовжив навчання в українській школі

Дитина може повернутися в українську школу, навчання у якій перервала, бо пішла у закордонну школу через війну. Для цього вона має скласти підсумкове оцінювання.

Якщо дитина не має документів про здобутий рівень освіти, у новій школі визначать рівень її знань.

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Як вступити у 10 клас, якщо дитина була за кордоном

Аби вчитися у 10 класі, дитина має мати документ про завершення 9 класу. Для цього треба скласти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію в українській школі.

Як вчаться українські діти за кордоном