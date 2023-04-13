Штраф на мільйон і ув'язнення: як карають за прогули уроків у Британії і Франції

У більшості європейських країн українські діти, які виїхали туди з батьками через війну, змушені ходити до місцевих шкіл. Цього вимагає законодавство цих держав.

При цьому у багатьох країнах діють суворі покарання за прогул школи учнями. Зокрема, у Британії та Франції.

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Як карають за прогули у Великій Британії

У Британії учні мають право прогуляти уроки лише якщо хворіють. Батьки можуть відпросити дитину зі школи за сімейними обставинами. Але остаточне рішення – відпускати чи ні – ухвалює директор.

Якщо школяр відсутній на навчанні без поважних причин, його або ж його батьків покарають за це. Найпоширенішим видом покаранням є штраф. Його сума становить від 2750 гривень до 5500 гривень.

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Які покарання за прогул школи у Франції

У Франції діти віком 3 – 16 років мають відвідувати школу обов'язково. Це стосується як французьких дітей, так і біженців.

Відсутність прогулу уроків можуть виправдати:

дитина або хтось із її родичів хворий і може заразити учня;

у родині – важливі події;

аварія;

дитина вимушена поїхати зі своїми законними представниками;

інша причина за погодженням із керівництвом школи.

Батьки завжди повинні повідомляти про відсутність дитини на уроках керівництву закладу освіти.

Якщо учень пропустив 4 рази школу, її директор скликає виховний колектив. Спільно вони досліджують причини таких прогулів. Якщо з батьками не погоджують ситуацію, повідомляють про прогули дитиною школи у відповідні органи. У такому разі батьки можуть сплатити штраф на суму близько 5 500 гривень.

Якщо ж прогули загрожують здобуттю освіти дитини, батькам загрожує 2 роки в'язниці та штраф у розмірі 1,2 мільйона гривень.