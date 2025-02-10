Литва виділить майже 32 мільйони євро на освіту українців

Литва у 2025 році виділить майже 32 мільйони євро на освіту українських біженців, які приїхали в країну після 24 лютого 2022 року. Відповідне рішення погодив литовський уряд.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на LRT. Міністерство освіти, науки та спорту Литви попросило виділити 4,2 мільйона євро на компенсацію плати за навчання українців у вишах, які приїхали через війну, та виплату їм стипендій.

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Литва виділить понад 30 мільйонів на освіту українців

Також міністерство просило виділити 28,7 мільйона євро, які скерують на навчання українських дітей за дошкільними, передшкільними та загальноосвітніми програмами у муніципальних та недержавних школах.

Литовське Міністерство фінансів трохи скоротило суму відповідних коштів. Гроші, зокрема, скерують на навчання українців, які вступили до місцевих ЗВО у 2022 та 2023 роках та продовжують навчання цього року.

Рішення про це фінансування погодять з наступного навчального року з урахуванням реальної кількості студентів.

При підготовці законопроєкту про затвердження бюджету на 2025 – 2027 роки кошти на вищезгадані цілі не планували, оскільки не було можливості заздалегідь спрогнозувати кількість одержувачів.

З вересня 2024 року більше не існує державного фінансування для українців, які закінчили школи в Україні, але деякі виші фінансують їхнє навчання самі.