Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Які саме це будуть можливості, читайте далі.
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Які освітні можливості отримують воїни ЗСУ
У МОН зазначають, що військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.
Наразі для українського війська, до якого активно долучаються українці через центри рекрутингу, доступні наступні права та освітні можливості:
- обрати військову професію та отримати можливість кар'єрного зростання з урахуванням особистих побажань;
- вступити до закладів передвищої військової освіти, вищих військових закладів освіти і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здобуття вищої, здобути ступінь бакалавра та тактичний рівень військової освіти;
- вступити до ВЗВО, ВНП ЗВО для здобуття першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю, спорідненою з цивільною (без відриву від служби) після підписання другого контракту;
- безкоштовно вивчати іноземні мови за потреби;
- дістати пріоритетне направлення на навчання до навчальних центрів (ВНЗ) держав-членів НАТО;
- отримати право на професійну адаптацію у разі звільнення з військової служби;
- проходити підготовчі програми та курси підвищення кваліфікації та професійного рівня для отримання нових військових спеціальностей від навчальних центрів за рішенням командира.
Члени сімей військовослужбовців отримують, серед іншого, такі соціальні гарантії:
- діти військовослужбовців мають пріоритетне право на зарахування до загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти і дитячих оздоровчих таборів незалежно від форм власності;
- члени сімей, які навчаються у державних навчальних закладах, можуть бути переведені до державних закладів освіти, найближчих до нового місця проходження військової служби або місця проживання,
- члени сімей, які навчаються у державних закладах освіти, мають можливість бути переведені на навчання на місця державного замовлення (державним коштом), якщо вони навчалися за власні кошти.