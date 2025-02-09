Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Які саме це будуть можливості, читайте далі.

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Які освітні можливості отримують воїни ЗСУ

У МОН зазначають, що військова служба дає шанс здобути вищу освіту, професійну військову освіту, вивчити іноземну мову, пройти навчання в країнах НАТО, а також професійно розвиватися, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

Наразі для українського війська, до якого активно долучаються українці через центри рекрутингу, доступні наступні права та освітні можливості:

обрати військову професію та отримати можливість кар'єрного зростання з урахуванням особистих побажань;

вступити до закладів передвищої військової освіти, вищих військових закладів освіти і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здобуття вищої, здобути ступінь бакалавра та тактичний рівень військової освіти;

вступити до ВЗВО, ВНП ЗВО для здобуття першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю, спорідненою з цивільною (без відриву від служби) після підписання другого контракту;

безкоштовно вивчати іноземні мови за потреби;

дістати пріоритетне направлення на навчання до навчальних центрів (ВНЗ) держав-членів НАТО;

отримати право на професійну адаптацію у разі звільнення з військової служби;

проходити підготовчі програми та курси підвищення кваліфікації та професійного рівня для отримання нових військових спеціальностей від навчальних центрів за рішенням командира.

Члени сімей військовослужбовців отримують, серед іншого, такі соціальні гарантії: