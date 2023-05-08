"Призводить до нервових зривів": як вчаться українські діти у школах Польщі та Німеччини
Джерело:BBC News Україна
Найбільше українських дітей, які виїхали через повномасштабну війну за кордон, навчається зараз у школах Польщі та Німеччини. При цьому вони часто стикаються з різними проблемами.
Більшість школярів з України до того ж паралельно навчається в рідній школі. Батьки оформили їм сімейне навчання або екстернат.
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Як вчаться українські діти у школах Польщі та Німеччини
Так, українські діти вчаться самостійно і пишуть тести наприкінці кожного семестру, аби їм поставили оцінки в рідній школі. Учні старших класів намагаються встигати на уроки в обидвох школах.
Ірина, мама восьмикласника із Харкова, який вчиться у німецькому містечку поруч із Дюссельдорфом, каже: що їм вдалося "стикувати" розклад. Школяр долучається до окремих уроків з дому вранці, а потім їде до німецької школи. Якщо встигає, повертається на українські онлайн-заняття вдень.
Рятівним для дитини є те, що у німецькій школі немає домашніх завдань, а уроки тривають здебільшого до 13 години.
Старша дочка Олександри із Кракова готується до атестації паралельно у двох школах: у 8 класі в Польщі і у 9 – в Україні.
Вона не живе фактично, сидить весь час за підручниками. Це величезне навантаження, яке нерідко призводить до нервових зривів,
– каже мати дівчини.
Україна, до слова, поки не виробила системного підходу, як підтримати дітей за кордоном.
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Як вчаться українські діти за кордоном
- Батьки старших школярів розчаровані тим, що українські учні не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими.
- Батьки молодших дітей кажуть: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.
- Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.