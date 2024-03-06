Отримують шпаргалки і не виконують домашнє завдання: як вчаться учні у Великій Британії

Навчання у школах Британії та України значно відрізняється. Мама української школярки та викладачка англійської мови Ірина Кордонська розповіла про головні відмінності.

Жінка зараз перебуває у Великій Британії разом із донькою. Педагогиня написала у фейсбуці, що британські учні не носять додому зошити й підручники та не виконують домашнє завдання, передає Освіта 24.

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Як вчаться учні у Великій Британії

Вчителька каже: викладання рідної мови відрізняється структурою, методикою та оцінюванням. Так, учні можуть аргументувати свої думки. У Британії не діє правило "вчитель завжди має рацію". Українка вважає: якби у наших школах були такі методи викладання, учні любили б уроки більше.

Вона розповідає, що учні, замість вивчення правил і розбору речень, мали б більше читати, писати. Тоді б вони швидше навчилися висловлювати свої думки.

Кордонська також зауважила, що у школах Британії не ділять мову та літературу, а вивчають це інтегрованим курсом.

Діти читають уривки різних творів, на їх основі вивчають граматику, пунктуацію, стилістичні засоби, словниковий запас,

– уточнила вчителька.

Також додала, що на основі вивченого твору школярі пишуть есе чи вірші. Але школярів до цього готують, а не примушують.

Якщо ви припустите, що це відбувається так, як в нашій улюбленій школі: вчитель заходить в клас, гримає дверима і грізним голосом каже: "Дістали зошити, сьогодні пишемо твір на тему...", то дуже сильно помилитеся,

– розповіла українка.

Учням роздають "шпаргалки"

Діти можуть писати твори на різні теми. При цьому отримують поради, як писати краще, як будувати речення. Донька Кордонської, до прикладу, любить складати містичні історії. Педагог після прочитання пише, що йому цікаво дізнатися, що буде далі.

Щодо системи оцінювання, то педагог має дві ручки – фіолетову та зелену – і кожен твір школяра розбирається "по крупинках". Зеленою пишуться заохочення, а фіолетовою – помилки разом з поясненнями. Проте кожен школяр має право аргументувати свою незгоду з думкою педагога,

– уточнила українка.



Перевірка зошита у Британії / фото Ірини Кордонської

Українка при цьому зауважила, що її донька хоче повернутись додому, але не знає, як зможе знову піти до української школи після іноземної.