Получают шпаргалки и не выполняют домашнее задание: как учатся ученики в Великобритании

Обучение в школах Британии и Украины значительно отличается. Мама украинской школьницы и преподавательница английского языка Ирина Кордонская рассказала о главных отличиях.

Женщина сейчас находится в Великобритании вместе с дочерью. Педагог написала в фейсбуке, что британские ученики не носят домой тетради и учебники и не выполняют домашнее задание, передает Образование 24.

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Как учатся ученики в Великобритании

Учительница говорит: преподавание родного языка отличается структурой, методикой и оцениванием. Так, ученики могут аргументировать свои мысли. В Британии не действует правило "учитель всегда прав". Украинка считает: если бы в наших школах были такие методы преподавания, ученики любили бы уроки больше.

Она рассказывает, что ученики, вместо изучения правил и разбора предложений, должны были бы больше читать, писать. Тогда бы они быстрее научились выражать свои мысли.

Кордонская также отметила, что в школах Великобритании не делят язык и литературу, а изучают это интегрированным курсом.

Дети читают отрывки различных произведений, на их основе изучают грамматику, пунктуацию, стилистические средства, словарный запас,

– уточнила учительница.

Также добавила, что на основе изученного произведения школьники пишут эссе или стихи. Но школьников к этому готовят, а не заставляют.

Если вы предположите, что это происходит так, как в нашей любимой школе: учитель заходит в класс, хлопает дверью и грозным голосом говорит: "Достали тетради, сегодня пишем сочинение на тему...", то очень сильно ошибетесь,

– рассказала украинка.

Ученикам раздают "шпаргалки"

Дети могут писать сочинения на разные темы. При этом получают советы, как писать лучше, как строить предложения. Дочь Кордонской, к примеру, любит сочинять мистические истории. Педагог после прочтения пишет, что ему интересно узнать, что будет дальше.

По системе оценивания, то педагог имеет две ручки – фиолетовую и зеленую – и каждое произведение школьника разбирается "по крупицам". Зеленой пишутся поощрения, а фиолетовой – ошибки вместе с объяснениями. Однако каждый школьник имеет право аргументировать свое несогласие с мнением педагога,

– уточнила украинка.



Проверка тетради в Британии / фото Ирины Кордонской

Украинка при этом отметила, что ее дочь хочет вернуться домой, но не знает, как сможет снова пойти в украинскую школу после иностранной.