Можуть бути проблеми: чи можна вступати у виші України з іноземним атестатом

Якщо українські школярі отримали документи про закінчення школи за кордоном, вони можуть на їх основі вступити до вишів України. Але ці свідоцтва потрібно підтвердити.

Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І уточнив, що документи треба підтвердити протягом року. Їх має визнати ДП "Інформаційний іміджевий центр".

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Чи можна вступити у виші України з іноземним атестатом

Посадовець повідомив, що на сьогодні МОН веде перемовини з колегами з усіх європейських країн щодо системи навчання. При цьому у міністерстві переконані, що треба діяти відповідно до законодавства тієї країни, яка прихистила наших громадян. Тобто, якщо дитина виїхала з батьками через війну, наприклад, у Польщу, має дотримуватися законодавтва цієї країни. Що важливо, законодавство європейських країн передбачає обов'язкове відвідування школи усіма учнями.

Але ми також рекомендуємо не втрачати зв'язок з національною системою освіти і онлайн підключатися до Міжнародної української школи, або до будь-якої школи,

– сказав Вітренко.

І наголосив, що це необхідно, аби діти отримали підсумкові оцінки з української мови, літератури, історії України та потім без проблем отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту в українській школі.

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До слова, учні, які перебувають за кордоном, можуть отримати свої атестати про закінчення української школи у дипломатичних установах.

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