Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І уточнив, що документи треба підтвердити протягом року. Їх має визнати ДП "Інформаційний іміджевий центр".
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Чи можна вступити у виші України з іноземним атестатом
Посадовець повідомив, що на сьогодні МОН веде перемовини з колегами з усіх європейських країн щодо системи навчання. При цьому у міністерстві переконані, що треба діяти відповідно до законодавства тієї країни, яка прихистила наших громадян. Тобто, якщо дитина виїхала з батьками через війну, наприклад, у Польщу, має дотримуватися законодавтва цієї країни. Що важливо, законодавство європейських країн передбачає обов'язкове відвідування школи усіма учнями.
Але ми також рекомендуємо не втрачати зв'язок з національною системою освіти і онлайн підключатися до Міжнародної української школи, або до будь-якої школи,
– сказав Вітренко.
І наголосив, що це необхідно, аби діти отримали підсумкові оцінки з української мови, літератури, історії України та потім без проблем отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту в українській школі.
До слова, учні, які перебувають за кордоном, можуть отримати свої атестати про закінчення української школи у дипломатичних установах.
Важливо Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону і чи зарахують їм оцінки зі всіх предметів
Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що зараз наша країна втрачає зв'язок з українськими учнями, які через війну виїхали за кордон. Ці діти просто випадають з поля зору Міносвіти.
- Другою крайністю є те, що учні за кордоном перестають опановувати українську програму. Або змушені вивчати дві програми паралельно – закордонну і українську.
- Тож Міносвіти планує розробити алгоритм зарахування академічних результатів дітей з тих шкіл, де навчаються українські школярі, за всіма універсальними предметами.