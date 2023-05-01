Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І уточнив, що документи треба підтвердити протягом року. Їх має визнати ДП "Інформаційний іміджевий центр".

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Посадовець повідомив, що на сьогодні МОН веде перемовини з колегами з усіх європейських країн щодо системи навчання. При цьому у міністерстві переконані, що треба діяти відповідно до законодавства тієї країни, яка прихистила наших громадян. Тобто, якщо дитина виїхала з батьками через війну, наприклад, у Польщу, має дотримуватися законодавтва цієї країни. Що важливо, законодавство європейських країн передбачає обов'язкове відвідування школи усіма учнями.

Але ми також рекомендуємо не втрачати зв'язок з національною системою освіти і онлайн підключатися до Міжнародної української школи, або до будь-якої школи,

– сказав Вітренко.

І наголосив, що це необхідно, аби діти отримали підсумкові оцінки з української мови, літератури, історії України та потім без проблем отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту в українській школі.

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До слова, учні, які перебувають за кордоном, можуть отримати свої атестати про закінчення української школи у дипломатичних установах.

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