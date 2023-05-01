Об этом во время эфира национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко. И уточнил, что документы нужно подтвердить в течение года. Их должно признать ГП "Информационный имиджевый центр".
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Можно ли поступить в вузы Украины с иностранным аттестатом
Чиновник сообщил, что на сегодняшний день МОН ведет переговоры с коллегами из всех европейских стран по системе обучения. При этом в министерстве убеждены, что нужно действовать в соответствии с законодательством той страны, которая приютила наших граждан. То есть, если ребенок уехал с родителями из-за войны, например, в Польшу, должен соблюдать законодательство этой страны. Что важно, законодательство европейских стран предусматривает обязательное посещение школы всеми учениками.
Но мы также рекомендуем не терять связь с национальной системой образования и онлайн подключаться к Международной украинской школе или к любой школе,
– сказал Витренко.
И подчеркнул, что это необходимо, чтобы дети получили итоговые оценки по украинскому языку, литературе, истории Украины и затем без проблем получили свидетельство о среднем образовании в украинской школе.
К слову, ученики, находящиеся за границей, могут получить свои аттестаты об окончании украинской школы в дипломатических учреждениях.
Важно Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за рубежа и засчитают ли им оценки по всем предметам
Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за границы
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что сейчас наша страна теряет связь с украинскими учениками, которые из-за войны уехали за границу. Эти дети просто выпадают из виду Минобразования.
- Второй крайностью является то, что ученики за границей перестают овладевать украинской программой. Или вынуждены изучать две программы параллельно – зарубежную и украинскую.
- Поэтому Минобразования планирует разработать алгоритм зачисления академических результатов детей из школ, где учатся украинские школьники, по всем универсальным предметам.