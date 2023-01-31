Українські старшокласники зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно

Учні 8 – 11 класів мають можливість отримати стипендію у закордонних вишах. У цьому їм допоможе неприбуткова організація Ukraine Global Scholars.

UGS вже розпочала відбір. Його відкрили на сайті організації.

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Українські школярі зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно

Подати заявку на участь учні можуть до 31 березня 2023 року.

Так, на програмі школярам:

нададуть безкоштовну допомогу під час вступу до найкращих шкіл-пансіонів та університетів США та світу;

допоможуть із проходженням літніх стажувань у провідних компаніях нашої держави;

підтримають фіналістів програми під час навчання за кордоном.

До слова, подати заявку на участь у програмі може кожен учень 8 – 11 класів. Також ті школярі, які візьмуть перерву в навчанні після випуску зі школи. Але вони повинні знати англійську мову, не можуть заплатити за послуги консультантів зі вступу за кордон і хочуть згодом працювати в Україні після навчання.

Аби пройти відбір у школу, варто подолати три етапи:

заповнити анкету на участь, яка передбачає кілька питань, великий твір, список досягнень та прикріплення копій табелів за останні три роки навчання.

онлайн-тестування з англійської мови та математики, яке є аналогічним до реальних екзаменів;

інтерв'ю із засновниками та менторами програми.

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