Українські старшокласники зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно
Джерело:UGS
Учні 8 – 11 класів мають можливість отримати стипендію у закордонних вишах. У цьому їм допоможе неприбуткова організація Ukraine Global Scholars.
UGS вже розпочала відбір. Його відкрили на сайті організації.
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Українські школярі зможуть вступити у закордонні виші безкоштовно
Подати заявку на участь учні можуть до 31 березня 2023 року.
Так, на програмі школярам:
- нададуть безкоштовну допомогу під час вступу до найкращих шкіл-пансіонів та університетів США та світу;
- допоможуть із проходженням літніх стажувань у провідних компаніях нашої держави;
- підтримають фіналістів програми під час навчання за кордоном.
До слова, подати заявку на участь у програмі може кожен учень 8 – 11 класів. Також ті школярі, які візьмуть перерву в навчанні після випуску зі школи. Але вони повинні знати англійську мову, не можуть заплатити за послуги консультантів зі вступу за кордон і хочуть згодом працювати в Україні після навчання.
Аби пройти відбір у школу, варто подолати три етапи:
- заповнити анкету на участь, яка передбачає кілька питань, великий твір, список досягнень та прикріплення копій табелів за останні три роки навчання.
- онлайн-тестування з англійської мови та математики, яке є аналогічним до реальних екзаменів;
- інтерв'ю із засновниками та менторами програми.
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Австрія пропонує стипендії українським науковцям
- Українські молоді науковці також мали можливість отримати чималі стипендії від Австрії та здійснювати дослідження у Відні.
- Молодих кандидатів наук з України запрошував Інститут гуманітарних досліджень у Відні.
- При цьому пропонував дослідницькі стипендії розміром у кілька тисяч євро.
- Долучитися до програми могли кандидати наук у сфері гуманітарних або соціальних наук.
- Переможці конкурсу мають можливість протягом чотирьох місяців працювати над своїм дослідженням в австрійському Інституті гуманітарних досліджень Відня. Також отримають щомісячну стипендію розміром 2 500 євро (якщо стипендіат ще навчається) або 3 000 євро (якщо науковець вже захистив дисертацію).