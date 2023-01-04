Молодих кандидатів наук з України запрошує Інститут гуманітарних досліджень у Відні. При цьому пропонує дослідницькі стипендії розміром у кілька тисяч євро.

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Молодим українським науковцям пропонують стипендії у Відні

Долучитися до програми можуть кандидати наук у сфері гуманітарних або соціальних наук.

Переможці конкурсу зможуть протягом чотирьох місяців працювати над своїм дослідженням в австрійському Інституті гуманітарних досліджень Відня. Також отримають щомісячну стипендію розміром 2 500 євро (якщо стипендіат ще навчається) або 3 000 євро (якщо науковець вже захистив дисертацію).

Для участі в програмі кандидати мають надати резюме, опис дослідницького проєкту і супровідний лист. У ньому треба вказати, як перебування в університеті допоможе досягти конкретних цілей дослідження.

Окрім того, необхідно надати список публікацій та два рекомендаційних листи.

Усі документи мають бути заповнені англійською мовою.

Заявки на участь у стипендіальній програмі прийматимуть до 16 січня 2023 о 12:59 за київським часом.

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