Молодих кандидатів наук з України запрошує Інститут гуманітарних досліджень у Відні. При цьому пропонує дослідницькі стипендії розміром у кілька тисяч євро.
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Молодим українським науковцям пропонують стипендії у Відні
Долучитися до програми можуть кандидати наук у сфері гуманітарних або соціальних наук.
Переможці конкурсу зможуть протягом чотирьох місяців працювати над своїм дослідженням в австрійському Інституті гуманітарних досліджень Відня. Також отримають щомісячну стипендію розміром 2 500 євро (якщо стипендіат ще навчається) або 3 000 євро (якщо науковець вже захистив дисертацію).
Для участі в програмі кандидати мають надати резюме, опис дослідницького проєкту і супровідний лист. У ньому треба вказати, як перебування в університеті допоможе досягти конкретних цілей дослідження.
Окрім того, необхідно надати список публікацій та два рекомендаційних листи.
Усі документи мають бути заповнені англійською мовою.
Заявки на участь у стипендіальній програмі прийматимуть до 16 січня 2023 о 12:59 за київським часом.
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Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Австрії
- Студенти з України можуть безкоштовно вчитися у державних університетах Австрії. Їх на 1,5 роки звільнили від оплати за навчання.
- Відповідний наказ оприлюднили у Міністерстві освіти Австрії. На початку повномасштабної війни це міністерство дозволило українським студентам не платити за навчання у літньому семестрі 2022 року.
- Згодом студентам з України дозволили не платити за навчання і за зимовий 2022 – 23 та літній семестри 2023 року.
- Це рішення стосується 2150 українських студентів, які здобувають освіту в одному з 22 державних університетів або в одному з 14 університетів педагогічної освіти Австрії.