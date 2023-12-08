У Міносвіти назвали найкращі виші України

В Україні топові державні університети розташовані у трьох містах. Мовиться про Київ, Харків та Львів.

Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький зазначив, що у столиці України – це КНУ імені Шевченка, Київський політехнічний інститут і Києво-Могилянська академія.

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У МОН назвали найкращі виші України

У Харкові топовими є Харківський національний університет імені Каразіна, Харківська політехніка та Харківський національний університет радіоелектроніки. У Львові – це Львівська політехніка, ЛНУ імені Франка та УКУ.

За словами Винницького, в Україні зараз є 170 державних невійськових вишів. Найкращі показники здебільшого з року в рік мають 20 вишів.

Також посадовець розповів, що у нашій державі є понад 100 приватних ЗВО. Найкращими або ж тими, за які не соромно, є УКУ, Київська школа економіки, Університет Данила Галицького у Франківську, Альфреда Нобеля в Дніпрі.

Також він додав, що протягом останнього часу виокремлюють деякі регіональні виші. Це Дніпро і Дніпровська політехніка, яка є однією з найсильніших політехнік у країні. Також – Запорізький університет, Сумський державний університет.

Також у Франківську є Прикарпатський університет, який в нас завжди топовий. Крім того, в менших містах – Тернополі, Вінниці, Хмельницькому – є непогані університети. Тож я б сказав, що по країні в нас в кожному місті знаходиться хоча б один хороший університет,

– вважає заступник Лісового.

Сферу вищої освіти в Україні очікують фундаментальні зміни. Уряд уже ухвалив відповідний законопроєкт. Деталі читайте за посиланням.

Раніше ми писали також: Михайло Винницький зазначив, що Єврокомісія вимагає конкретний план модернізації мережі навчальних закладів. При цьому європейці готові допомогти, зокрема й фінансово. Як відбуватиметься процес, читайте тут.