Заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький зазначив, що Єврокомісія вимагає конкретний план модернізації мережі навчальних закладів. При цьому європейці готові допомогти, зокрема й фінансово.

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Як МОН реорганізовуватиме мережу вишів в Україні

Посадовець зазначив, що на початку 2024 року вже можуть оприлюднити законопроєкт "Передумови модернізації мережі". У ньому пропишуть чіткі правила розподілення, відходу від територіально відокремлених структурних підрозділів, філій і формування певних типів університетів.

Також Винницький наголосив, що у вишах треба розвивати науку.

Найкращі топові університети світу – це заклади, які не фокусуються на бакалавраті. Там є магістерка, аспірантура. Це швидше наукові установи, а не освітні,

– заявив посадовець.

І додав, що ще однією важливою функцією вишів є світоглядний розвиток студентів. За словами Винницького, це та річ, яка потребує трохи менших спільнот, не монстрів, де 25 – 30 тисяч студентів.

Ми маємо допомогти молодій людині знайти себе. Для декого важливим є підготовка до ринку праці, і це дуже важлива функція університетів,

– додав посадовець.

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Раніше ми писали, що сферу вищої освіти в Україні очікують фундаментальні зміни. Уряд уже ухвалив відповідний законопроєкт. Деталі читайте за посиланням.