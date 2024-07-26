Які спеціальності найпопулярніші серед вступників на бакалаврат у ЛНУ імені Франка

Триває вступна кампанія 2024 року до вишів. Львівський національний університет імені Івана Франка вже отримав понад 9 тисяч заяв від вступників на бакалаврат.

У виші заявляють, що він вкотре підтверджує реноме одного із найпопулярніших ЗВО України серед абітурієнтів. І розповіли, які спеціальності найчастіше обирають вступники.

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На які спеціальності вступники до ЛНУ подали найбільше заяв

Найбільше заяв станом на 23 липня абітурієнти подали на такі спеціальності:

"035 Філологія" (факультет іноземних мов та філологічний факультет) (1755 заяв);

"081 Право" (875 заяв);

"053 Психологія" (733 заяви);

"073 Менеджмент" (530 заяв);

"291 Міжнародні відносини" (449 заяв).

Водночас лідерами за кількістю поданих заяв є економічний факультет, факультет іноземних мов, факультет міжнародних відносин, юридичний та філософський факультети.

Загалом бажання навчатися у Львівському університеті вже виявили понад 6 000 цьогорічних вступників, з яких понад 4500 – жінки, близько 1500 – чоловіки,

– повідомили у виші.

Реєстрація заяв вступників триватиме до 18:00 31 липня 2024 року. Цьогорічні вступники можуть подати загалом за всіма основами вступу до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 – за всіма джерелами фінансування. Заяви вступники подають в електронній формі.