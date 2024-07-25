Які найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року у КНУ імені Шевченка

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. До Київського національного університету імені Тараса Шевченка вступники подали 9291 заяву.

Наймолодшому вступникові на бакалаврат 14 років, а найстаршому – 45, і це жінка, розповів ректор КНУ імені Шевченка Володимир Бугров на брифінгу. Він також назвав найпопулярніші спеціальності цьогорічної вступної кампанії.

Дивіться також Які мінімальні бали для вступу у 2024 році

Які найпопулярніші спеціальності вступної кампанії у КНУ

Так, найпопулярнішими спеціальностями за поданими до КНУ заявами є:

035 Філологія;

081 Право;

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

053 Психологія;

061 Журналістика;

121 Інженерія програмного забезпечення;

292 Міжнародні економічні відносини;

051 Економіка;

122 Комп'ютерні науки;

075 Маркетинг.

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару , де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Бугров також зазначив, що відповідно до гендерного зрізу випускників 69% становлять жінки та 31% – чоловіки.

Ректор розповів, що цьогоріч університет пропонує 397 освітніх програм, 43 з яких унікальні.