Чимало людей помиляється: як правильно назвати "Азербайжан" українською

Часто з уст українців можна почути суржикові назви країн світу. Зокрема, таку як "Азербайжан".

Однак так казати не варто. Освіта 24 натомість підкаже, як назвати цю країну українською правильно.

Дивіться також Не кажіть так ніколи: як правильно назвати "Турцію" українською

Як правильно назвати "Азербайжан" українською

Так, правильно казати українською "Азербайджан" – а не "Азербайжан", коли згадуєте про одну з держав, розташованих в Азії.

Цікаво! Азербайджа́н, офіційно Азербайджа́нська Респу́бліка – держава на перетині Південно-східної Європи та Західної Азії, на узбережжі Каспійського моря. Межує на півночі з Росією, на заході – з Вірменією, Грузією, Туреччиною, на півдні – з Іраном.

Назва країни означає земля вогнів, або країна вічного вогню, що може бути пов'язано із зороастрійськими храмами вогню в цьому регіоні.

Столиця Азербайджану – Баку.



Як правильно назвати "Азербайжан" українською / Depositphotos

Зверніть увагу! Раніше у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" ми розповідали, як правильно називати країни світу українською. І як не найменовувати їх у жодному разі. Про це читайте у нашій добірці за посиланням.