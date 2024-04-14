В Україні немає "Луганска" і "Ровного": як правильно назвати міста нашої країни

Українці досить часто можуть вживати помилкові назви міст нашої країни. Зокрема, псувати їх суржиком.

Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" натомість допоможе позбутися цих слів-паразитів. Також підкаже, які правильні топоніми треба вживати.

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Як правильно називати міста України

Так, у шістдесят дев'ятій добірці розповімо вам, у яких ще назвах міст ви найчастіше можете робити помилки або чути їх з уст інших. При цьому подаємо правильні варіанти, які треба запам'ятати. Також нагадаємо, які міста в Україні декомунізувати, і яких помилок не припускатися під час розмови.

Луганск – Луганськ;

Сімфєрополь – Сімферополь;

Кривой Рог – Кривий Ріг;

Ніколаєв – Миколаїв;

Вінніца – Вінниця;

Ровно – Рівне;

Тернополь – Тернопіль;

У попередній добірці ми повідомляли, як правильно називати найбільші міста України та яка була перша столиця нашої держави.

Також зазначимо, що 8 років тому Верховна Рада, виконуючи закон про декомунізацію, перейменувала чимало населених пунктів. Зокрема тому, що вони мали радянські назви та топоніми, пов'язані з діяльністю "червоних катів".

Дніпропетровськ – Дніпро;

Кіровоград – Кропивницький;

Комсомольськ – Горішні Плавні;

Дніпродзержинськ – Кам'янське;

Кузнецовськ – Вараш тощо.

Але пам'ятайте: попри те, що в Україні декомунізували назви двох обласних центрів – тепер маємо Дніпро та Кропивницький – назви областей не змінили, адже вони занесені до Конституції України. А на зміну назви тієї ж Дніпропетровської області у 2019 році нардепи необхідних 300 голосів не знайшли. Як і для Кіровоградської області.

Тож не припускайтеся помилок у назвах прекрасних та незламних міст нашої держави і не спотворюйте їх суржиковими чи недекомунізованими назвами!