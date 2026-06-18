Не кажіть "Свєта": це жіноче ім'я українською звучить ніжніше

Чи замислювалися ви, чому одних жінок називають Світланами, інших – Світами, а когось – Свєтами? Здавалося б – те саме ім'я, але саме форма звертання може багато розповісти про мовні звички та помилки.

Як українською звертатися до дівчини, яку називають "Свєта", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

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Не кажіть "Свєта" – як правильно українською?

Імена – це не просто слова. Вони несуть історію, традицію та навіть відображають особливості мови. Але при запозиченні в іншу мову вони підлаштовуються під її звучання та створюють свої короткі форми. Саме тому варто знати питомі українські варіанти імен. Сьогодні розглянемо красиве жіноче ім'я – Світлана, яке часто у короткому варіанті калькують саме на російський штиб: "Свєта". Однак ця форма прийшла до нас через російську мову.

Ім'я Світлана утворене від слова "світ", яке в давній слов'янській традиції означало не лише навколишній світ, а й світло, ясність, чистоту. Тому ім'я Світлана зазвичай тлумачать як "світла", "осяйна", "та, що несе світло".

Втім, за іншими версіями ім'я походить від грецького імені Фотина, що також означає "світла". Або можна зустріти пояснення, що його придумали у ХІХ столітті. Воно – вигадка письменників і вперше зустрічається в романі "Світлана і Мстислав" Олександра Востокова у 1802 році. А популярним стало після публікації балади "Світлана" Василя Жуковського у 1813 році.

Та навіть, що це жіноча версія від первинно чоловічого імені – Світлан. Чули таке?

І звичайно, українці утворили низку зменшувально-пестливих варіантів імені:

Світлана

Світланка

Світа

Світочка

Світуся

Світуня

Світонька

Світка.

Та навіть – Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся.

Нашій мові властивий корінь "світ-", який ми бачимо в словах "світло", "світлий", "світанок", "світити", "світоч", "свічадо".

Натомість форма "Свєта" не відповідає українській фонетичній традиції, адже звукосполука "свє" є неприродною для української мови. Як і в іменах, які звучать через "є" Лєна, Сєрьожа, Пєтя, Сєва.

Тож якщо хочеться звернутися до власниці цього красивого імені українською, краще оберіть один з запропонованих варіантів.

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Мова починається з поваги до власних слів і власних імен. А тому нехай Світлани залишаються Світами та Світланками – адже саме в цих формах зберігається світло, закладене в самому імені. Сьогодні його вкрай рідко можна зустріти, а тому варто подбати про його красиве звучання.